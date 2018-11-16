Магазин Microsoft Store открыл прием приложений, написанных для процессорной архитектуры ARM64. С выходом Visual Studio 15.9, сообщила компания в блоге, разработчики могут перекомпилировать свои текущие win32- и UWA-программы (Universal Windows Apps) для ARM64 и разместить их в официальном каталоге.

Нативная поддержка 64-разрядных программ на ноутбуках, планшетах и других Windows-устройствах с ARM-чипами означает более высокую производительность и энергоэффективность. Ранее работу устаревших win32-приложений приходилось эмулировать, что приводило к напрасной трате ресурсов процессора и заряда аккумулятора.

Новые модели с дружелюбной к ARM версией Windows совсем недавно выпустили Lenovo (Yoga C630) и Samsung (Galaxy Book 2). Обе модели обладают флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 850, а время их автономной работы очень высокое. Благодаря ARM64-приложениям эти устройства смогут работать почти так же быстро, как аппараты с процессорами Intel.