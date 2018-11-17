Зачем нужен дата-центр, в который пускают только с блокнотом, чему научили "Алису" (голосового помощника) и почему YouTube может перестать работать в Европе: главные IT-события за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— В Москве прошла конференция Conversations AI, посвященная будущему голосовых интерфейсов и умных помощников. Представители "Яндекса" там рассказали о новых способностях своего детища, "Алисы".

— В Цюрихе самый большой российский игрок в сфере кибербезопасности — "Лаборатория Касперского" — объявил о старте своей программы "прозрачности", а также открыл защищенный дата-центр для работы с данными граждан Евросоюза.

— И еще одна история связанная с нынешней геополитикой интернета, хай-тека и законодательства. Представители YouTube предупредили, что Евросоюз может остаться без доступа к популярному видеохостингу. А все из-за нововведений в законодательстве об авторских правах.

— Напоследок — тема игровая, но в нашем исполнении очень бизнес-ориентированная. Microsoft объявила о покупке игровых студий Obsidian и inXile и поможет им своими ресурсами реализовать по-настоящему масштабные проекты.