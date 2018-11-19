Глава Роскомнадзора Александр Жаров написал авторскую колонку для ТАСС, в которой отстаивает новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. Напомним, менее через полгода такая идентификация — при помощи запроса сведений у оператора связи, номер которого использует абонент — станет для сервисов онлайн-переписки обязательной.

В своей колонке Жаров подчеркивает, что на тайну переписки новые правила не покушаются. "Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки — в ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации", — пишет чиновник.

При этом, уверен глава Роскомнадзора, разрекламированная многими мессенджерами анонимность общения в них на самом деле — мнимая. "Термин "анонимность" является не более чем маркетинговой уловкой, — считает Жаров. — Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет".

Жаров также напомнил, как именно должна измениться процедура регистрации в мессенджере для россиян: пользователь обязан будет предоставить сервису свой номер (некоторые мессенджеры сейчас позволяют избежать этого при регистрации и использовать только электронную почту), после чего сервис обязан запросить у оператора связи сведения об абоненте, полученные при покупке SIM-карты.

Если номер в базе оператора отсутствует или оператор не ответит на запрос, регистрации в мессенджере не произойдет. Если же все пройдет нормально, мессенджер должен присвоить клиенту уникальный код и, в свою очередь, передать этот код оператору связи — тот укажет в своей базе данных, какими сервисами онлайн-переписки пользуется абонент.

По мнению Жарова, новые правила станут "шагом на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех". Глава Роскомнадзора не пояснил, как именно эту "безопасную среду" планируется распространять на мессенджеры, не требующие номера телефона при идентификации.