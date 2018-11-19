Российские блогеры Rozetked первыми опубликовали фотографии и характеристики неанонсированного смартфона от Google. Предположительно он будет называться Google Pixel 3 Lite и станет бюджетной версией существующего Pixel 3. И это уже второй раз когда утечка информации о смартфонах Google исходит от русскоязычных блогеров.

Сначала немного об аппарате. Внешне смартфон напоминает Pixel 3, вышедший в октябре этого года. Разница в оформлении заключается в том, что базовые пиксели имеют стеклянный корпус, а Pixel Lite предположительно получит пластиковый. Сканер отпечатка пальцев не изменится, а вместо OLED-дисплея поставят IPS.

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