Apple попросила своих производственных партнеров сократить производство всех трех представленных в сентябре 2018-го моделей — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — и уменьшила заказы на комплектующие для них. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, самой дорогой в мире компании не удалось точно предсказать спрос на новые модели, который пока оказался меньше ожидаемого. В итоге страдают производственные партнеры американского IT-гиганта: по их бизнесу был нанесен серьезный удар.

Например, пишет The Wall Street Journal, заказы на производство самой доступной из трех моделей — iPhone XR — были срезаны сразу на треть. Корректировки в объемы поставок iPhone XS и iPhone XS Max менее значительны. Причиной такой ситуации, возможно, стал выпуск сразу трех моделей — спрос на три смартфона, и, соответственно, нужные объемы комплектующих, предсказать сложнее, чем спрос на один аппарат.

В то время как сама Apple может компенсировать сокращение продаж смартфонов в штуках повышением цен и растущими доходами от разного рода цифровых услуг, ее поставщики позволить себе такого не могут. Плохие для них новости могут вызвать серьезное падение стоимости акций и, как следствие — "оргвыводы" для топ-менеджмента.