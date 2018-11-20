Самая популярная в мире криптовалюта — Bitcoin — в понедельник подешевела до уровня, зарегистрированного более года назад. Осенью 2017-го о биткоине активно заговорили в массовых неспециализированных СМИ, что к концу декабря спровоцировало рост курса до без малого 20 000 долларов за "монету". Теперь он упал ниже 5000 и продолжает снижаться.

Как пишет CNBC со ссылкой на данные CoinDesk, за последнюю неделю биткоин подешевел более чем на 22%, а с начала года — на 65%. В конце ноября 2017-го криптовалюта, еще не пережившая (благодаря понадеявшимся на легкое обогащение частным инвесторам и запуску криптовалютных фьючерсов) рекордный взлет и падение, стоила примерно на 30% дороже.

Последние месяцы курсы биткоина и других популярных криптовалют, Etherium и XRP, были относительно стабильны. Снижение, в результате которого криптовалютный рынок в целом "усох" уже на 40 млрд долларов, началось на прошлой неделе. Аналитики связывают падение биткоина с пробитием критических уровней в районе 6000 долларов, после которого игроки стали фиксировать потери.

Кроме того, на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила о первых административных делах против основателей криптовалютных стартапов, в нарушение новых правил не зарегистрировавших свои "валюты" в качестве ценных бумаг. Хотя биткоин и "эфир" SEC аналогичным образом регулировать не пытается, рынок воспринял новость как негативную для любых виртуальных денег.

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По мнению аналитика eToro Мэти Гринспена, следующий уровень поддержки находится на 5000, но если он не удержится (на момент публикации этой статьи курс составляет около $4500 за "монету"), можно ожидать падения до 3500. На этом уровне велика вероятность того, что криптовалюту вновь начнут покупать.

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