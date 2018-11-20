Самая популярная в мире криптовалюта — Bitcoin — в понедельник подешевела до уровня, зарегистрированного более года назад. Осенью 2017-го о биткоине активно заговорили в массовых неспециализированных СМИ, что к концу декабря спровоцировало рост курса до без малого 20 000 долларов за "монету". Теперь он упал ниже 5000 и продолжает снижаться.

Как пишет CNBC со ссылкой на данные CoinDesk, за последнюю неделю биткоин подешевел более чем на 22%, а с начала года — на 65%. В конце ноября 2017-го криптовалюта, еще не пережившая (благодаря понадеявшимся на легкое обогащение частным инвесторам и запуску криптовалютных фьючерсов) рекордный взлет и падение, стоила примерно на 30% дороже.

Последние месяцы курсы биткоина и других популярных криптовалют, Etherium и XRP, были относительно стабильны. Снижение, в результате которого криптовалютный рынок в целом "усох" уже на 40 млрд долларов, началось на прошлой неделе. Аналитики связывают падение биткоина с пробитием критических уровней в районе 6000 долларов, после которого игроки стали фиксировать потери.

Кроме того, на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила о первых административных делах против основателей криптовалютных стартапов, в нарушение новых правил не зарегистрировавших свои "валюты" в качестве ценных бумаг. Хотя биткоин и "эфир" SEC аналогичным образом регулировать не пытается, рынок воспринял новость как негативную для любых виртуальных денег.

По мнению аналитика eToro Мэти Гринспена, следующий уровень поддержки находится на 5000, но если он не удержится (на момент публикации этой статьи курс составляет около $4500 за "монету"), можно ожидать падения до 3500. На этом уровне велика вероятность того, что криптовалюту вновь начнут покупать.