"ВКонтакте" и "Одноклассники" выступили против законопроекта, который предполагает неограниченный доступ к данным пользователя для третьих компаний. Первоначально о самой идее закона написал "Коммерсант".

По проекту все площадки в интернете планируют разделить на два типа: открытые и закрытые. Если человек создает страницу в открытом проекте, то доступ к его данным могут получить любые компании, причем они согласно проекту могут иметь возможность использовать данные и в коммерческих интересах. Если человек регистрирует профиль в сети с настройками приватности, третьи компании доступа к данным не получат. А ответственность за сохранность информации в этом случае планируется возложить на соцсети.

А теперь к другим новостям. Apple сократила производство всех новых iPhone. Такие данные приводит The Wall Street Journal. Подробности – в программе Вести.net.