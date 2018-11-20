На Android уже давно работают не только телефоны и планшеты, но также часы, телевизоры и некоторые бытовые приборы. Однако до спутниковых телефонов мобильная платформа Google почему-то добралась только под конец 2018-го.

Оператор спутниковой связи Thuraya анонсировал в пресс-релизе скорое (в течение ближайшего месяца) начало продаж анонсированного весной своего первого Android-смартфона, X5-Touch. Характеристики устройства, за исключением толщины и веса, не впечатляют: новинка оборудована 5,2-дюймовым FullHD-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтным встроенным накопителем и батареей на 3800 мА*ч.

В качестве операционной системы производитель по какой-то причине решил использовать позапрошлогоднюю Android 7 Nougat. Thuraya X5-Touch весит больше современных флагманов с огромными экранами и батареями — 262 грамма, при этом корпус защищен от попадания воды и пыли в соответствии со стандартом IP67, а от других внешних воздействий вроде падений и ударов— по "военному" MIL-STD-810 (почему такая сертификация — не повод небрежно относится к гаджету, мы писали здесь).

Первый в мире спутниковый Android-смартфон поддерживает бесконтактный интерфейс NFC, а также системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Для звонков с использованием спутниковой связи служит отдельная SIM-карта и выдвижная антенна, вторая SIM-карта работает параллельно и позволяет использовать аппарат для связи в обычных сотовых сетях 2G, 3G и 4G.

Thuraya X5-Touch поступит в продажу в ближайшие месяцы по цене около 1300 долларов США. Купить аппарат можно будет в 160 странах, включая Россию.