Как новые технологии — автономные автомобили, роботы, искусственный интеллект и интернет вещей — изменят наши жилища, магазины, города, транспорт и бизнес? Один из вариантов недалекого "светлого будущего" продемонстрировала международной прессе и бизнес-партнерам Panasonic на форуме Cross-Value Innovation (CVIF), прошедшем в начале ноября в Токио и приуроченном к 100-летию японской корпорации.

Дом и город

Хотя во всем мире Panasonic известна в первую очередь как производитель бытовой электроники и, в более узких кругах, как поставщик высокотехнологичных b2b-решений, на родине корпорации в Японии ее подразделение Panasonic Home является заметным игроком в строительной отрасли. То есть корпорация обладает компетенцией не только в том, какими системами и бытовыми приборами оборудовать "дом будущего", но и как этот самый дом должен быть построен и устроен.

Например, почти наверняка в домах и квартирах недалекого будущего появится новый тип помещения, в Panasonic его называют "сервисный порт". Это зона, в которую могут заходить посторонние, в том числе — в отсутствие жильцов по предоставленному электронному ключу. Например, курьеры служб доставки смогут оставить здесь посылки, а соседи — забрать одолженный у них хозяевами электроинструмент.

Управление "умными" системами дома и подключенной к сети бытовой техникой возьмет на себя представленная на Cross-Value Innovation платформа HomeX, как ее торжественно называют в Panasonic — "интегрированная лайфстайл-платформа". Предполагается, что HomeX сможет не просто служить посредником для более удобного управления всеми системами дома, но и, анализируя привычки и предпочтения жильцов, самостоятельно предлагать оптимальные решения. Интерфейсом для взаимодействия с пользователем станет HomeX Display — настенный сенсорный экран, "узнающий" пользователя по лицу, выводящий нужную информацию и принимающий команды.

"Это информационная инфраструктура, понимающая, чего хочет человек, — пояснил в своем выступлении на открытии CVIF президент Panasonic Corporation Казухиро Цуга. — В разное время года, разную погоду или просто по настроению потребности людей меняются. И HomeX получает информацию, чтобы гибко адаптироваться к изменяющимся запросам и предлагать все новые и новые варианты".

Цуга отметил, что дом должен стать живой вещью, постоянно адаптирующейся к изменениям — так же, как и все бытовые устройства в нем. "Дни, когда бытовая техника, постоянно устаревала, скоро уйдут в прошлое, сказал он. — Она должна соответствовать времени и эволюционировать вместе с ним".

Многие из футуристичных разработок Panasonic начнут применяться совсем скоро: Япония во всю готовится принимать летнюю Олимпиаду-2020. К этому времени должны доработать, в частности, автоматизированную систему пересечения границы: владельцы биометрических паспортов смогут пройти контроль, просто просканировав документ и посмотрев в камеру на специальном турникете.

Другая инновация, призванная помочь гостям Токио-2020: устройство для общения между людьми, не знающими языков друг друга. Сейчас она выглядит как консоль с прозрачным в обе стороны экраном, на который выводится перевод распознанных системой фраз.

Победив летнюю жару в помещениях при помощи кондиционеров, японцы не собираются останавливаться на достигнутом. Освежать воздух на открытых площадках — уличных верандах, покрытых навесами железнодорожных платформах, в других общественных зонах — сможет в недалеком будущем система Silky Fine Mist. Она распыляет мельчайшие частицы воды, которые даже при непосредственном контакте не создают ощущения влажности.

Здоровье

Управлять со смартфона освещением и температурой в доме, контролировать камеры безопасности и электроприборы, пока самообучающаяся система мониторит и оптимизирует использование электроэнергии и воды — такой сценарий использования "умного дома" уже фактически стал реальностью. Что наверняка добавится в этот микс в ближайшие 5-10 лет, так это "умный" мониторинг здоровья жильцов.

Panasonic, утверждает Казухиро Цуга, стала "компанией, которая приводит окружение человека в соответствие с его образом жизни". Поэтому неудивительно, что здесь активно разрабатывают инновационные устройства, помогающие заботиться о здоровье. Одно из них — зеркало, умеющее отслеживать сердцебиение и другие жизненные показатели:

Благодаря сенсорам, видеокамерам высокого разрешения и системе обработки изображений в реальном времени оно фиксирует рост, пол и вероятный возраст человека. На экране при этом возникает подвижный контур в полный рост, состоящий из ярких светящихся точек и точно повторяющий все движения тела. На нем отмечаются участки, где к коже подходят вены и артерии и сильнее всего ощущается сердцебиение — по ним система отслеживает ритм. При этом кардиограмму можно вывести на экран.

Второй концепт Panasonic — своего рода поле для игры в классики, оснащенное высокотехнологичными датчиками и средствами визуализации данных. Нажав кнопку на входе, пользователь запускает отсчет времени и мониторинг движения по полосе. Испытуемый должен выполнить несложные упражнения: наступить на ту или иную клетку правой или левой ногой, нагнувшись, приложить руку к полу, и т.д.

Система отслеживает скорость выполнения действий, траекторию перемещения центра тяжести, насколько хорошо у испытуемого с балансом и в какие моменты (и насколько сильно) напрягаются различные группы мышц. По окончании упражнения на экран выводится инфографика в стиле "тепловой карты", скорость перемещения пользователя, а также полупрозрачные 3D-модели его тела, на которых красным цветом подсвечиваются участки, испытавшие максимальную нагрузку.

По задумке разработчиков, подобные устройства (предварительно, разумеется, пройдя тернистый путь от работающей главным образом на привлечение внимания выставочной диковины до коммерческого продукта), обеспечивающие бесконтактное считывание параметров жизнедеятельности и доходчивую визуализацию полученных данных, пригодятся в "умных" домах, на объектах социальной инфраструктуры или в лабораториях, где разрабатывают новые потребительские товары. Они смогут определять, комфортно ли чувствует себя человек в конкретный момент в данной среде, или удобно ли ему пользоваться новым гаджетом.

Мобильность

Построить "лучшую жизнь, лучший мир" ("A better life, a better world" — главный корпоративный девиз Panasonic) должна помочь и технологическая революция в области транспорта. Японская корпорация является одним из крупнейших производителей аккумуляторов, в том числе для электрокаров вроде Tesla, так что все транспортные средства и мобильные помощники, продемонстрированные на выставке, работают от батарей.

Например, SPACe_L — концепт беспилотного автомобиля будущего, который изнутри благодаря интегрированным гигантским экранам напоминает скорее домашний кинотеатр. Никакого руля и педалей: всю заботу о перемещении пассажиров в нужную точку берет на себя автоматика. Людям остается только, используя встроенный в подлокотники сенсорный интерфейс, управлять развлекательной системой и климат-контролем.

Общественный транспорт, считают в японской корпорации, тоже преобразится. SPACe_C — что-то вроде автономной маршрутки, предназначенной для перевозки пассажиров в небольших городах или в пределах одного района крупного мегаполиса.

В разное время суток это транспортное средство с милым, слегка мультяшным внешним видом сможет "подрабатывать" и школьным автобусом, и почтальоном, доставлять обеды или заказы из интернет-магазинов. Секрет в том, что SPACe_C можно легко и быстро трансформировать, устанавливая на электрифицированное шасси (см. фото ниже) необходимый вариант кузова.

Сделать жизнь в будущем более комфортной обещают и разработки Panasonic в области автономных транспортных роботов. Одно из таких устройств — по сути, самоходная сумка на колесиках с сенсорами и голосовым управлением — способно везде следовать за хозяином, например, помогая пожилому человеку довезти покупки от супермаркета до квартиры.

До появления таких "самоходных сумок" на улицах японских городов придется подождать еще по крайней мере лет пять, а вот разработанные при участии Panasonic автономные кресла для людей с ограниченными возможностями уже используются в международном аэропорту Ханеда в Токио:

Пару лет назад Panasonic также начала поставлять в больницы и другие учреждения робота Hospi, который может работать гидом, развозить лекарства или документы. Сейчас по всей Японии избавляют персонал от рутинных задач уже несколько десятков таких машин, оборудованных датчиками для избежания столкновений и в совершенстве "знающих" планы зданий для беспроблемной навигации. Один такой робот приветствует посетителей штаб-квартиры Panasonic в Осаке и проводит для гостей небольшую экскурсию, рассказывая об истории корпорации и ее планах на будущее.

Трансформация

Большую часть своей истории Panasonic (исходно — Matsushita Corporation) была в первую очередь производителем бытовых устройств, призванных сделать жизнь комфортнее. К 100-летнему юбилею изменился не только бизнес — три четверти выручки приносят b2b-решения, но и то, как руководство компании видит ее будущее.

"Когда Panasonic была производителем бытовой электроники, понять, что это за компания, было просто, — сказал Казухиро Цуга. – Однако на пороге нашего столетия, когда мы обернулись назад и увидели, какое количество вещей мы делаем сейчас – как крупнейший производитель аккумуляторов для электрического транспорта, поставщик решений для производственных линий других компаний и как ключевой игрок во все большем числе отраслей — мы поняли, что уже не знаем, какое определение нам подходит".

По словам президента Panasonic Corporation, новая концепция заключается в том, чтобы не просто продавать потребителю готовый продукт, так или иначе несущий ему пользу. Сегодня этого недостаточно, считает Цуга. Вместо этого Panasonic возьмет на вооружение концепцию постоянных "обновлений в соответствии с образом жизни" (Lifestyle Updates). Корпорация собирается создавать продукты, которые смогут эволюционировать вместе с владельцем, его индивидуальными потребностями и стилем жизни. В основу подобной "подстройки" ляжет система сбора данных об особенностях образа жизни и потребительских привычках, работающая в реальном времени.