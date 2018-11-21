За два года российские компании стали продавать через интернет почти в два раза больше, об этом свидетельствует отчет eBay исследовательского агенства Data Insight. Объем экспорта товаров вырос с $430 млн до $746 млн, а количество отправленных посылок примерно с 8 до 11 млн, выросла и средняя стоимость товаров одной посылки, сейчас это $67.

Интересно, что исследователи делят продавцов на две больших группы. Говорят, что разница прослеживается очень четко. Одни двукратно наращивают экспорт в страны ближнего зарубежья. Речь идет об Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, странах Закавказья и это чаще всего крупные компании, занимающиеся продажей электроники, бытовой техники или одежды.

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос меньше, примерно на 50% и скажем так работают на него совершенно другие компании. Тут больше мелких и средних фирм, которые продают не сами, а как раз через маркетплейсы, в том числе eBay. Подробности – в программе Вести.net.