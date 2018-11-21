В середине декабря 2018 года Huawei откроет в России магазин приложений Huawei AppGallery, в котором пользователям будут доступны игры и приложения, специально оптимизированные для работы на устройствах Huawei. Магазин предустановят на новые Huawei и Honor, а на уже проданных устройствах он появится в первом квартале 2019 года с очередным обновлением прошивки.

Помимо приложений с бесплатным и платным контентом в Huawei AppGallery будут доступны подарки и бонусы, а система рекомендаций предложит интересные новинки ПО. Размещать приложения и игры в новом магазине можно будет через портал Huawei Developer, к которому присоединились, по данным компании, уже более 450 000 разработчиков.

Интересно, что компания обещает: пользователям будут доступны приложения с рейтингом не ниже 4,3 "звезд". При этом не поясняется, как предстоит зарабатывать рейтинг новым приложениям и будут ли программы, чей рейтинг упал ниже 4,3 баллов, удаляться из магазина навсегда.