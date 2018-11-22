Крупнейший мировой онлайн-ритейлер, Amazon, проинформировал часть своих пользователей об утечке их данных. Речь идет об именах и адресах электронной почты, которые оказались в открытом доступе.

Компания, пишет Engadget, объяснила произошедшее технической ошибкой и заверила, что проблема уже устранена. Число пользователей, которых затронула утечка, не сообщается.

Речь не идет о взломе компьютерных систем интернет-магазина злоумышленниками, кроме того, в открытом доступе оказалась лишь ограниченная информация. Тем не менее, случившееся должно вызывать беспокойство: неясно, кто мог получить доступ к случайно открытым данным и на протяжении какого времени они были доступны.

Если адреса и имена пользователей попали в руки киберпреступников, эти сведения могут быть использованы в фишинговых атаках. Однако Amazon даже не потрудилась принести извинения затронутым сбоем пользователям.