Компания Panasonic начала продавать в России новый мобильный телефон Panasonic KX-TU150. Модель, специально разработанная для пожилых людей, отличается крупными контрастными кнопками и большим цветным экраном, помимо этого в ней предусмотрена клавиша "экстренного вызова".

Новинка представлена в трех цветах: черный, синий и красный. Крупные буквы и цифры расположены на подсвечиваемых изнутри кнопках, а кнопка "экстренной помощи" помогает быстро связаться с близкими людьми или экстренными службами. При этом звонок сразу выводится на внешний динамик. В память функции "экстренного вызова" можно внести до пяти контактов: если при наборе одного из них абонент не отвечает, телефон автоматически начинает набирать следующий номер из списка.

Новая модель получила светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю часть телефона, аккумулятор емкостью 1400 мА*ч, работающий в режиме ожидания до 700 часов, и два слота под SIM карты. Помимо этого телефон Panasonic KX-TU150 совместим со слуховыми аппаратами.