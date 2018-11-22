Китайские алгоритмы распознавания лиц заняли сразу пять первых мест на конкурсе национального института стандартов и технологий США. Первое-второе место заняли программы от компании YITU, третье-четвертое – фирмы SenseTime, на пятом – программа от Шэньчжэньского института передовых технологий.

Всем алгоритмам было дано задание распознать лица на разных типах изображения от фотографий на визу до плохо снятых селфи. По точности распознавания китайцы обошли американских, голландских и японских конкурентов. Профильные издания уже намекают, что американцам нужно начинать беспокоиться и не только потому, что их собственные алгоритмы проигрывают, а потому что результаты конкурсов от национального института стандартов и технологий считаются своего рода рекомендацией для закупщиков.

И еще одна новость из области распознавания лиц. Небольшая японская компания в сфере скорее искусства внезапно стала очень популярна в технологическом мире после того, как научилась создавать 3D-маски до мельчайших подробностей повторяющих человеческое лицо. Подробности – в программе Вести.net.