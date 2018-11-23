Эти "умные" часы в классическом круглом корпусе с декоративным безелем и двумя "заводными головками" могут похвастаться хорошей водостойкостью. Помимо богатой спортивной функциональности, Huawei Watch GT позволяют отслеживать повседневную активность и сон, постоянно контролируя сердцебиение. При этом энергоэффективный процессор, AMOLED-экран и емкая батарея в комплекте с экономным софтом обещают завидную автономность.

Большинство "умных" часов не в состоянии, к сожалению, похвастаться длительным временем автономной работы. Обычно все дело сводится к ежедневной подзарядке, что, разумеется, не вызывает восторга у пользователей, которые вынуждены следить за регулярной подпиткой еще одного гаджета. Например, при заполненном аккумуляторе "умные" часы Huawei Watch (наш обзор здесь), выполненные на базе Android Wear, могли продержаться до полутора суток. Так что две недели автономности, заявленные теперь для Huawei Watch GT, делают их настоящим долгожителем. Разберемся, чем же пришлось пожертвовать для достижения этой цели.

Обзор Huawei Watch GT: технические характеристики

Модель: Watch GT-4B3 (FTN-B19)

ОС: Huawei LiteOS

Совместимость: Android-устройства версии 4.4 и выше

Мобильная платформа: ARM Cortex-M4

Оперативная память: 16 МБ

Встроенная память: 128 MБ

Экран: емкостной, AMOLED, 1,39 дюйма, 454х454 точек, плотность точек на дюйм 326 ppi

Интерфейсы: Bluetooth 4.2 LE

Местоположение: GPS, ГЛОНАСС, Galileo

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчики освещенности и измерения пульса

Водостойкость: 50 АТМ, ISO 22810:2010

Мониторинг: сна, калорий, физической активности

Батарея: несъемная, 420 мА*ч

Время зарядки: менее 2 ч

Автономность: до 14 суток, до 22 ч (с включенным GPS)

Ширина ремешка: 20 мм

Цвет: черная нержавеющая сталь

Габариты: 46,5х46,5х10,6 мм

Вес: 46 г (без ремешка)

Обзор Huawei Watch GT: комплект поставки

Для упаковки "умных" часов Watch GT выбрали коробку почти кубической формы черного цвета с золотистыми надписями. Сам гаджет закреплен в специальной прорези серой картонной вкладки. Под съемной крышкой скрываются отсеки для хранения 2-контакного магнитного зарядного устройства, кабеля USB-USB Type-C, а также пособия по быстрому старту и гарантийного талона. А вот бумажного руководства пользователя там нет.

Обзор Huawei Watch GT: внешний вид

Для новой модели часов выбрали классический круглый форм-фактор с декоративным, не вращающимся, безелем и двумя "заводными головками".

Корпус выполнен из керамики, пластика и ювелирной стали холодной ковки. Нанесенное алмазоподобное покрытие DLC (Diamond-Like Carbon), получаемое плазменным распылением графита в вакуумной камере, придает изделию твердость, износостойкость, химическую инертность, коррозийную стойкость и другие полезные свойства.

Экран закрыт защитным стеклом. Диаметр циферблата часов с безелем составляет 46,5 мм.

Толщина корпуса – 10,6 мм, а весит гаджет без ремешка 46 г.

Для окраса корпуса "черная нержавеющая сталь" (достался нам на тест) ремешок, состоящий из двух половинок, выполнен из слоев силиконовой резины черного и серого цвета. У него стандартная ширина 20 мм, металлическая пряжка с надписью Huawei и обычной застежкой. Рекомендуемый диапазон охвата запястья от 140 до 210 мм. Кстати, крепления с подпружиненным штифтом позволяют легко отсоединять обе части ремешка.

В варианте расцветки "нержавеющая сталь" верх ремешка покрыт кожей, а низ оставлен силиконовым.

На неметаллической задней крышке, закрепленной винтами, поместили 2-контактную группу для соединения с разъемом магнитной зарядки, а также четыре "глазка" оптического датчика измерения сердцебиения (пульсометра).

Две "заводных головки" на самом деле представляют собой механические кнопки для управления "умными" часами.

На керамический безель нанесены риски с цифровыми отметками через каждые пять делений для более удобного отсчета минут и секунд.

Для Watch GT заявлена водостойкость на 50 атмосфер в соответствии со стандартом ISO 22810:2010. Этот вовсе не значит, что с ними запросто можно погружаться на глубину 50 м. Дело в том, что корпус проверяли на статическое давление 50-метрового водяного столба, а динамические нагрузки не сертифицировали. Так что в этих часах можно гулять под дождем, мыть руки под краном, плавать в бассейне или море, а вот среди противопоказаний -- горячий душ, сауна, прыжки в воду, дайвинг и другие виды спорта, предполагающие погружение на глубину или контакт с водой на большой скорости.

Обзор Huawei Watch GT: начинка

Чтобы достичь рекордной автономности для "умных" часов, разработчики, отказавшись от Android Wear, остановились на собственной операционной системе Huawei LiteOS https://hitech.vesti.ru/article/625344/ с открытым исходным кодом. Эта ОС, ядро которой занимает всего 10 Кбайт, включена в фирменную платформу для "интернета вещей". Функции процессора с архитектурой ARM Cortex-M4 поделили между двумя чипами, нагрузив один из них обработкой данных, а другой -- выводом информации на экран. По данным производителя, это позволило уменьшить энергопотребление на 80%. Базовая платформа дополнена оперативной памятью 16 МБ и встроенным хранилищем на 128 МБ. В Watch GT есть модуль только одного беспроводного интерфейса -- Bluetooth 4.2, поддерживающего, что немаловажно, режим LE (Low Energy). Вся аппаратная начинка функционирует под управлением ОС Huawei LiteOS версии 1.0.3.54.

Для дисплея используется AMOLED-матрица с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454x454 точки, что обеспечивает относительно высокую плотность пикселей на дюйм (326 ppi). Экран отличается низким энергопотреблением, глубоким черным цветом, а также сочными цветами, причем, хорошо читается практически при любом освещении. Регулировать яркость можно как вручную, так и автоматически. Правда, олеофобное покрытие на защитном стекле не очень убедительное.

В Watch GT собрали вместе следующие сенсоры: акселерометр, гироскоп, барометр, магнитометр (компас), а также датчики освещенности и измерения пульса. Для определения реального местоположения могут использоваться три навигационных системы – GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Компас и альтиметр (барометр) позволяют, например, альпинистам и скалолазам проще ориентироваться в трехмерном пространстве. Производитель подчеркивает, что для технологии мониторинга сердцебиения Huawei TruSeen 3.0 возможности нового оптического датчика, измеряющего пульс каждую секунду, объединили с алгоритмом на базе ИИ, что позволило достичь точности 94%.

Обзор Huawei Watch GT: автономность

Автономную работу Watch GT обеспечивает несъемный литиевый аккумулятор емкостью 420 мА*ч, для 100% заполнения которого требуется менее 2 часов. Если отключить пульсометр и ограничиться только приемом уведомлений, то на полном заряде "умные" часы могут продержаться до месяца. Даже при постоянном кардио-мониторинге и 1,5 часах фитнеса в неделю вполне реально продержаться без "дозаправки" до 14 дней. Постоянный контроль тренировок и включенный GPS сокращает автономность до 22 часов.

Как уже отмечалось, в комплект с Huawei Watch входит специальная магнитная зарядка с ответной 2-контактной группой.

Запитывается этот аксессуар модели AF38-1 через разъем USB Type-C от источника постоянного тока 5 В (0.5; 1; 1.5 и 2 А), в качестве которого может выступить обычный адаптер питания смартфона. Нестандартная зарядка – решение не самое оптимальное, поскольку в случае нужды заменить ее будет просто нечем.

Хотя экономный AMOLED-экран расходует заряд аккумулятора весьма рачительно, энергозатраты еще больше снизятся, если принудительно уменьшить уровень яркости (ступенчатая регулировка от 1 до 5), а лучше просто положиться на опцию "Авто".

Обзор Huawei Watch GT: как это работает

Включаются и выключаются "умные" часы длительным нажатием верхней механической кнопки.

Первым делом Watch GT требуется связать по Bluetooth с девайсом на базе Android (версия 4.4 или выше), где уже есть приложение Huawei Health. Заметим, что на смартфонах Huawei эта программа, доступная в магазине Google Play, обычно уже предустановлена и называется "Здоровье".

После сопряжения следует открыть "Здоровью" доступ к уведомлениям выбранных приложений.

"Умные" часы оперируют с ограниченным набором программ для LiteOS уже предустановленных на гаджете ("Барометр", "Компас", "Секундомер и таймер", "Фонарик", "Найди смартфон"). При этом, количество предлагаемых циферблатов всего около десятка. Менять их можно после тапа с удержанием по экрану или в его настройках. На циферблатах помимо текущего времени отображаются, например, пройденные шаги, сожжённые калории, значение пульса, показатель максимального потребления кислорода и т.п.

Нажатие верхней механической кнопки на корпусе возвращает на выбранный ранее циферблат из основного меню (или наоборот). То же действие с нижней кнопкой сразу переводит в раздел "Тренировка".

Свайп снизу вверх по экрану открывает панель уведомлений, поступивших от связанного смартфона, а свайп сверху вниз -- панель быстрых переключателей, где отображаются еще дата, день недели, заряд батареи, а также состояние связи по Bluetooth. Помимо перехода к общим настройкам системы (выключение, перезагрузка, сброс, установка яркости и т.п.), переключатели активируют блокировку экрана (чтобы избежать ложных нажатий), режим "Не беспокоить", поиск сопряженного смартфона, а, кроме того, свечение экрана в течение 5 минут (в противном случае, он, как обычно, гаснет через 5 секунд). Из режима ожидания дисплей выводится нажатием на верхнюю или нижнюю кнопку, а также резким движением запястья с часами.

Уведомление о входящем звонке сопровождается вибрацией, а также отображением номера и имени абонента. При этом, любой вызов легко отклонить прямо с экрана Watch GT. Включение соответствующей опции программы разрешает предупреждать о недостаточной активности, если движение не наблюдалось в течение часа.

Watch GT в тандеме с приложением "Здоровье" предлагают большое разнообразие режимов для тренировок в помещении и на открытом воздухе. Причем рекомендации для беговых тренировок от начального до продвинутого уровня выдаются в реальном времени. А вот для тренирующихся в бассейне пригодится автоматический подсчет эффективности SWOLF (от английского словосочетания SWimming & gOLF», то есть, "плавание и гольф"). Напомним, что этот показатель является суммой времени для преодоления участка (бассейна) и число гребков для него. Например, если сложить 30 секунд и 15 гребков, получаем SWOLF равный 45 (чем меньше, тем лучше).

Слежение за сердцебиением позволяет легко организовать постоянный кардио-мониторинг. При отключении этого режима измерения проводятся только в нужный момент времени, опять же экономя заряд батареи.

В свою очередь, программа мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0 умеет распознавать его фазы, выявлять распространенные нарушения (до 6 типов) и давать более двух сотен рекомендаций для повышения качества такого отдыха.

На часах можно установить до пяти обычных и один "умный" будильник. В последнем случае побудка сильной вибрацией часов выполняется в заранее указанный промежуток времени (от 5 до 30 минут), если в это время фиксируется (по контролю пульса и движений) фаза легкого сна.

Не обошлось в часах и без информера погоды, приятным дополнением к которому можно считать значения атмосферного давления (от барометра). Правда, показания индицируются в непривычных гектопаскалях (гПа).

К сожалению, пособие по быстрому старту весьма лаконично, а доступ к руководству пользователя Watch GT осуществляется через "Справку" установленного приложения "Здоровье". Еще одна экономия? Но, скажем так, не очень удобная. Ведь именно в этой инструкции поясняются базовые операции с часами, установленные программы и циферблаты, способ найти "потерявшийся" смартфон и т.п. Заметим, что вся информация изложена на английском языке.

Обзор Huawei Watch GT: покупка, выводы

Выполненные в стильном классическом дизайне Huawei Watch GT отличают, в частности, яркий AMOLED-экран, хорошая водостойкость и постоянный контроль за пульсом. Часы, отслеживающие повседневную активность и качество сна, умеют также выводить на свой дисплей уведомления о вызовах и сообщениях. Обладая продвинутыми возможностями для занятий спортом и фитнесом, среди других "умных" часов они, в первую очередь, выделяются завидной автономностью.

За это конкурентное преимущество гаджету-долгожителю пришлось расплатиться несколько упрощенной аппаратной начинкой, приправленной облегченным софтом, что повлекло за собой ограничение на доступные программы (а также циферблаты) и, как следствие, невозможность простого наращивания функциональности. Впрочем, комплектация нестандартным зарядным устройством и отсутствие бумажной версии руководства пользователя этим никак не объясняются.

На момент тестирования, в крупных розничных сетях за Huawei Watch GT просили всего 14 990 рублей.

Итоги обзора Huawei Watch GT

Плюсы:

Стильный дизайн

Рекордная автономность

Яркий AMOLED-экран

Хорошая водостойкость

Спортивная функциональность

Возможность постоянного контроля пульса

Минусы:

Ограничение на доступные программы и циферблаты

Нестандартное зарядное устройство

Доступ к руководству пользователя через приложение