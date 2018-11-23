Западные исследователи заявили, что им удалось установить личность хакера, который продавал аккаунты без малого миллиарда пользователей. 500 млн из почты Yahoo, 360 млн учетных записей MySpace, 32 млн аккаунтов Twitter, а также учетки LinkedIn, Dropbox и других крупных сайтов. Компания Recorded Future опубликовала целое расследование, посвященное деятельности злоумышленника. В нем она доказывает, что он россиянин и родом из Пензы и даже показывает его фотографию.

Напомню саму историю со взломом. Два года назад некий пользователь под ником Tessa88 предлагал на хакерских форумах купить взломанные учетки и самым серьезным стало объявление о продаже 500 млн аккаунтов Yahoo. Тогда Yahoo признала факт взлома и заявила, что сама атака произошла в 2014 году, а стояли за ней российские хакеры, связанные с государством.

И еще одна любопытная история про соцсети и интернет. Про самый большой видеохостинг, там грядет смена лидера в номинации самый популярный канал. С 2013 года рейтинг возглавлял блогер PewDiePie. Он попал в книгу рекордов Гинесса как владелец канала с самым большим числом подписчиков. Подробности – в программе Вести.net.