Пожары в Калифорнии привели к росту популярности датчиков загрязнения воздуха. Как пишет издание CNN, компания PurpleAir с 8 ноября продала уже около 500 устройств. Это относительно много, для сравнения до сих пор ей удалось реализовать 2 000 датчиков по всему миру. Причем собственно драйвером роста стали не сами по себе пожары, уничтожившие больше 15 000 домов, а скорее угольный смог, который опустился на Калифорнию после них.

На основании своих данных PurpleAir в режиме реального времени создает карту чистоты воздуха, и на прошлой неделе назвала Калифорнию самым грязным местом в своем рейтинге.

А теперь удивительная история о чувстве юмора и находчивости американских независимых разработчиков игр. Сама история произошла достаточно давно, но журналисты заметили ее только теперь. Итак, двое братьев создали и опубликовали игру Game Dey Tycoon – магнат игровой разработки. Это симулятор игровой студии. Цель игры придумать игру и заработать на ней. Прямо в день релиза игры братья сами выложили в сеть пиратскую версию своей программы, которая прекрасно запускалась и позволяла полноценно играть, но был один нюанс. Подробности – в программе Вести.net.