Новый поиск и колонки с голосовым ассистентом от "Яндекса", изгнание ботов из "Инстаграма", распознавание лиц по-китайски и всё, что нужно знать о Российской интернет-неделе: главные события техносферы в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— На российской интернет-неделе, RIW, ее организаторы — Российская ассоциация электронных коммуникаций — по традиции представили исследование цифровой экономики, включая интернет-зависимые отрасли.

— Кроме того, на RIW по традиции интернетчики встречаются с представителями власти. В этом году это был заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Следующая новость — тоже российская и весьма масштабная. "Яндекс" выкатил новую версию своего поиска под названием "Андромеда", и показал новое, пускай и не собственное, железо с "Алисой".

— Вызванная к жизни существованием Instagram ярмарка тщеславия может в ближайшее время сильно пострадать. Грядет великая чистка сервиса от накруток.

— Новые страшилки о великом наступлении китайцев, в данном случае — в дисциплине распознавания образов. Китайские алгоритмы в этой области оказались гораздо эффективнее американских.