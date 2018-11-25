Производитель компьютерной периферии и аксессуаров Logitech ведет переговоры о поглощении американской компании Plantronics. Последняя известна своими беспроводными гарнитурами для потребительского и бизнес-сегмента, а также оборудованием для телеконференций.

По данным Reuters Logitech предлагает за Plantronics по меньшей мере 2,2 млрд долларов: в случае заключения сделки это будет крупнейшее поглощение в истории производителя компьютерной периферии.

Слияние оказалось на повестке дня обеих компаний, так как они стремятся сократить издержки, опасаясь возможного повышения в США импортных тарифов на товары, произведенные в Китае. Решить вопрос повышением цен в условиях растущей конкуренции со стороны ряда других производителей было бы невозможно.

И Logitech и Plantronics в последнее время отметились заметными покупками других компаний. Logitech приобрела Blue Microphone, производителя популярных микрофонов для подкастеров, а Plantronics провела двухмиллиардную сделку по слиянию с Polycom, выпускающей профессиональные наушники для авиации и космической индустрии.

Издание отмечает, что окончательная договоренность между Logitech и Plantronics может быть достигнута уже на следующей неделе. Представители компаний пока не комментируют сообщения о возможном слиянии.