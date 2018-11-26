Интернет-подключение через Wi-Fi проигрывает по средней скорости передачи данных мобильному интернету уже в 33 странах. Такие данные опубликовала компания OpenSignal, исследующая покрытие и качество сервиса сотовых сетей по всему миру.

Как пишет The Register, в число государств, где на смартфоне доступ в интернет окажется, в среднем, быстрее доступа с домашнего компьютера вошли Австралия, Греция, Иран, Турция, Чехия и другие. Сильнее всего мобильный интернет "ушел в отрыв" в Австралии: средняя скорость передачи данных в нем составила 34,6 Мбит/с, в то время как средняя скорость при Wi-Fi-подключении достигла лишь 21,6 Мбит/с.

На сколько Мбит/с сотовые сети обгоняют Wi-Fi в разных странах. Данные OpenSignal

Вице-президент OpenSignal по аналитике Иэн Фогг отмечает, что полученные данные должны заставить производителей смартфонов и мобильных операционок пересмотреть некоторые подходы. Например, сейчас по умолчанию все мобильные устройства переключаются на Wi-Fi при первой же возможности: подразумевается, что такой интернет окажется быстрее. Однако сейчас это во многих случаях уже не так, и выходит, что смартфоны заставляют пользователей использовать более медленный интернет.

В то же время, пока честные, полностью безлимитные тарифы на сотовые данные остаются редкостью, приходится учитывать не только разницу в скорости, но и разницу в цене за переданный мегабайт.