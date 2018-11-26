Huawei тестирует новую операционку fuchsia на смартфоне Honor Play. И сейчас стоит задача добиться стабильной работы операционной системы в связке с мобильным процессором Kirin 970. Вероятно, наличие этого процессора и предопределило выбор производителя. Список смартфонов, работающих на нем, уже довольно внушителен. Достаточно вспомнить только флагманы компании Huawei M10 и Huawei P20, а также серию Honor.

Что касается самой fuchsia, то она по слухам может стать новой единой операционной системой для разных устройств и сможет заменить Android VR OS и Chrome OS уже через пять лет. Впервые о том, что Google тайно разрабатывает новую операционку для мобильных устройств заговорили в августе 2016 года. Никаких официальных заявлений от корпораций тогда не звучало, поэтому журналисты окрестили fuchsia тайным проектом. Подробности – в программе Вести.net.