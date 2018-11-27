Mail.Ru Group, владеющая самым популярным в России сервисом онлайн-почты и крупнейшими социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два анонимных источника: участника разработки и знакомого топ-менеджеров холдинга.

Вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова подтвердила, что такой проект в компании действительно существует. Как отметил при этом представитель холдинга, приводимое источниками "Ведомостей" рабочее название голосового ассистента — "Маруся" — пока не окончательное.

В компании пояснили, что планируют интегрировать "Марусю" "во все продукты, где это будет иметь смысл", причем речь идет не только о продуктах Mail.Ru. Одновременно с голосовым помощником Mail.Ru Group разрабатывает платформу навыков для него, а также "умную" колонку, сообщили изданию источники. Информацию о колонке представитель холдинга комментировать не стал.

"Яндекс" запустил собственного голосового помощника — "Алису" — в октябре 2017-го. Весной 2018-го платформу навыков для "Алисы" открыли сторонним разработчикам, а летом стартовали продажи смарт-колонки "Яндекс.Станция" со встроенным ассистентом. К осени "Алиса" появилась в детских смарт-часах и бюджетных смарт-колонках от партнеров "Яндекса".

Российские компании вкладываются в разработку голосовых помощников и смарт-колонок с оглядкой на мировой рынок. В третьем квартале 2018-го объем продаж таких подключенных аудиоустройств составил 19,7 млн штук, что на 137% больше показателя за третий квартал 2017-го. Лидерами являются Amazon (продала 6,3 млн устройств Echo) и Google (5,9 млн устройств Google Home). "Яндекс" статистику продаж "Станции" пока не раскрывает.