Беспилотные автомобили на российских улицах появятся уже на следующей неделе. В стране стартует эксперимент по использованию на дорогах общего пользования робомобилей. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ позволит выработать условия для развития такого транспорта и разработать нормативную базу. В том числе будет прописано, какие могут быть юридические последствия за возможный причиненный ущерб, кто несет ответственность в случае аварии и так далее. Премьер-министр также добавил, что эксперимент на дорогах общего пользования поможет понять как нужно изменить правила дорожного движения с учетом транспортных средств с автопилотом.

В "Яндексе" одной из первых компаний, которая показала свой беспилотный автомобиль, нашей программе рассказали, что ее подразделение робомобилей примет участие в этом эксперименте, который продлится до 2022 года. Российский интернет-поисковик работает по технологии беспилотного автомобиля с 2016 года и используются наработки "Яндекса" из области машинного обучения. Подробности – в программе Вести.net.