Huawei распространила в социальных сетях в Китае изображение смартфона, намекающее на модель с небольшим круглым вырезом в одном из верхних углов практически безрамочного экрана, за которым размещена фронтальная камера:

Представители Huawei подтвердили изданию The Verge, что изображение является подлинным, и добавили, что больше информации смогут раскрыть 3-го декабря.

Ранее сообщалось, что смартфон с похожей "дырой" в экране готовит к выпуску Samsung, в Weibo неизвестные даже выложили фото фронтального стекла с отверстием:

По данным SamMobile релиз аппарата под названием Galaxy A8S намечен на январь, в то время как анонимный автор многочисленных достоверных утечек из Samsung Ice Universe предсказывает анонс смартфона в декабре.

В начале ноября стало известно, что у смартфонов Samsung появятся "челки" — об этом представители компании рассказали на конференции для разработчиков. Одним из вариантов как раз и должен стать дисплей под названием "Infinity-O", с круглым отверстием в дисплее под фронтальную камеру.