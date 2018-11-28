Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником. Об этом рассказали в компании программе Вести.net.

Вице-президент холдинга, Анна Артамонова, объяснила концепцию и раскрыла некоторые подробности: "Мы считаем, что голос – это один из новых набирающих популярность интерфейсов ввода в интернет. Поэтому мы обязательно хотим там присутствовать. То есть сейчас более привычный нам всем интерфейс – это клавиатура и экран монитора, но, во-первых, в интернет приходит все больше людей, которые не очень быстро печатают, не очень грамотно, не очень любят это дело, а во-вторых, все больше появляется устройств, подключенных к интернету, которые не имею экрана, например "умный" дом, лампы, колонки, устройства в автомобиле. То есть голосовой ввода в интернет условно говоря и получение информации – это становится довольно важной вещью и мы не хотим быть в стороне от этого движения, поэтому тоже развиваем активно это направление."

Одновременно с голосовым помощником команда проекта разрабатывает платформу навыков для него. Пока своими силами стараются обеспечивать базовый набор скилов, но в будущем рассчитывают и на сторонних разработчиков, тем более, что им будет где развернуться, так как Mail.Ru Group планирует интегрировать голосового помощника во все свои продукты, где это будет иметь смысл. Подробности – в программе Вести.net.