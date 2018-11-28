Эксперимент YouTube с продажей платных "премиальных" подписок с доступом к эксклюзивным телесериалам и другому контенту, похоже, не задался — в руководстве видеохостинга решили, что предлагать контент бесплатно, обвешав его рекламой, прибыльнее. Новые видео раздела Originals начиная с 2019-го смогут смотреть не только подписчики YouTube Premium, но и все желающие.

Представители принадлежащего Google видеосервиса заявили Business Insider, что решение перестать ограничивать доступ к эксклюзивному контенту объясняется желанием расширить его аудиторию и "удовлетворить растущий спрос поклонников по всему миру".

В разделе Originals сейчас представлены около 100 телепрограмм, включая сериалы "Кобра Каи", "Происхождение" и т.п. Доступ к ним не купившие подписку пользователи не получат, они останутся эксклюзивом подписчиком Premium, а общедоступными станут новые Originals, которые YouTube начнет выкладывать в 2019-м.

YouTube запустил подписку YouTube Premium и включенный в нее (но также доступный и отдельно) сервис YouTube Music в середине 2018-го во многих странах мира, включая Россию. За 200 рублей в месяц (или 300 на "семью" из пяти человек) можно избавиться от рекламы (за исключением той, что интегрирована создателями контента непосредственно в ролики), получить возможность сохранять видео для оффлайнового просмотра и слушать музыку или лекции, свернув приложение.

Издание отмечает, что смена стратегии YouTube, намеченная на начало 2019-го, близка к фигурирующей в слухах дате запуска стримингового видеосервиса Apple — марту 2019-го. Не исключено, что сервис Apple (или значительная часть контента в нем) будет бесплатен для всех владельцев iPhone или iPad.