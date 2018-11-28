Компания LG Electronics открыла в России предзаказ на свой новый смартфон LG G7 Fit. Новинка, впервые представленная на выставке IFA 2018 в Берлине, представляет собой более доступную версию флагмана LG G7 с 6,1-дюймовым сверхчетким (3120 x 1440 пикселей) IPS-дисплеем.

Новый смартфон оснащен вышедшим еще осенью 2016-го (и тогда являвшимся флагманским) процессором Qualcomm Snapdragon 821 (вместо нового Snapdragon 845 в LG G7 ThinQ), имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот microSD с возможность расширения до 2 ТБ.

Аккумулятор не отличается большой емкостью — всего 3000 мА*ч, зато поддерживает быструю зарядку стандарта Qualcomm Quick Charge 3.0. Новинка получила стандартную 16-мегапиксельную основную камеру, вместо двойной широкоугольной, как у флагмана LG G7 ThinQ и фронтальную камеру разрешением 8 МП.

Смартфон поддерживает передачу данных в сетях LTE и Wi-Fi 802.11 ac, интерфейсы Bluetooth 4.2, NFC и USB Type-C 2.0, при этом корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а от ударов — в соответсвии с MIL-STD 810G.

Размеры новинки – 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, а весит она 158 граммов. LG G7 Fit можно предзаказать в официальном интернет-магазине LG за 24 990 рублей, при этом "в нагрузку" покупатель получит Bluetooth-наушники LG HBS-A100.