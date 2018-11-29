Пользователи каршеринга "Яндекс.Драйв" смогут взять в аренду грузовой фургон для самостоятельной перевозки крупногабаритных предметов. Как говорится в пресс-релизе "Яндекса", парк каршеринга скоро пополнят 50 машин Citroen Jumpy.

По задумке компании, аренда такого фургона поможет пользователю сэкономить время и деньги, забрав из магазина мебель или перевезя коробки при переезде. Будут доступны пакетные тарифы: арендовать фургон можно будет на два, пять или двенадцать часов.

По словам главы "Яндекс.Драйва" Антона Рязанова, грузовой каршеринг — "это перспективное направление, которое поможет решить не только личные задачи человека, но и задачи малого бизнеса". Например фургоны можно использовать, перевозя продукты для небольших кафе или цветы для магазинов.

Два часа аренды обойдутся примерно в 1100 рублей, при этом ограничение по пробегу составит 30 км. Для сравнения, в популярных столичных сервисах грузоперевозок "Газель" с двумя грузчиками на два часа обойдется в 3 – 4 500 рублей. Правда, Jumpy немного менее вместителен. Кроме того, как и для обычных машин в "Драйве", стоимость тарифов рассчитывается алгоритмами и зависит от разных параметров, например от времени суток.