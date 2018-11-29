Крупную российскую ИТ-компанию Parallels покупает канадская корпорация Corel. О предстоящей сделке сообщило издание TechCrunch. Сумма сделки остается неизвестной, согласно источнику нашей программы речь идет о покупке не всей компании, а одного из подразделений, оно называется также Parallels Desktop и разрабатывает платформу, которая позволяет запускать Windows на Mac. Серверные продукты остаются в другой компании холдинга – Virtuozzo.

История Parallels важна хотя бы потому, что ее основатель Сергей Белоусов, один из самых известных ИТ-предпринимателей, родившихся в России. И сама Parallels пока российская компания, пусть и не самый большой, но игрок глобального рынка. Была она основана в 1994 году и первоначально называлась SWSOFT. Ее основали выпускники МФТИ Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Изначально она занималась заказным программированием. Подробности – в программе Вести.net.