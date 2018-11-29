Социальная сеть "Одноклассники" представила платформу для создателей видеоконтента. Это одно из самых крупных обновлений видеосервиса соцсети с момента его запуска в 2014 году.

При этом всплеск популярности видео в "Одноклассниках" команда проекта зафиксировала только в начале 2017 года. И чтобы закрепить рост интереса к этому разделу в социальной сети решили сделать ставку не на простой пользовательский контент, а на тех кто профессионально или полупрофессионально занимается созданием видео.

В помощь таким авторам разработчики создали платформу с инструментами, некую творческую студию, в которой можно дополнять видеоролики голосованиями, викторинами, кликабельными аннотациями. Появилась функция текстового редактора и статистика просмотров видео. Подробности – в программе Вести.net.