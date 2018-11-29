В Apple решили заочно поспорить со СМИ, которые с начала ноября пишут о не оправдавших ожидания продажах новых iPhone — сначала речь шла только о более доступном iPhone XR, потом выяснилось, что слабо продается и флагманский iPhone XS. Вернее, не столько поспорить, сколько убедить взглянуть на ситуацию под другим углом.

Вице-президент по маркетингу Грег Йосвяк (Greg Joswiak) в интервью CNET заявил, что iPhone XR каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании. Его слова обращают на себя внимание по той причине, что впервые с дебюта новых моделей в сентябре представитель Apple сказал хоть что-то об их продажах.

Впрочем, инвесторы и наблюдатели хотели бы услышать от Apple более конкретную информацию, в идеале — число проданных устройств. Однако этот показатель компания, сделавшая ставку на повышение всеми силами средней цены продаваемого устройства, больше не будет сообщать в отчетах.

Даже "доступный" iPhone XR стоит в США от 750 долларов — так много Apple не просила за базовую модель нового iPhone еще ни разу. По сообщениям СМИ, в Японии компании уже пришлось договориться с одним из сотовых операторов о субсидиях, что позволило ему предложить своим абонентам iPhone XR в связке с двухлетним контрактом на 100 долларов дешевле.

"Разноцветный" iPhone XR, в отличие от старших моделей, XS и XS Max, оснащается LCD-дисплеем относительно невысокого разрешения, а не более технологичным и сверхчетким OLED. Корпус устройства по меркам iPhone толстый, а рамки вокруг экрана шире, чем у X или XS. Зато iPhone XR стал самым "живучим" из актуальных iPhone — от одного заряда батареи он работает дольше более дорогих моделей.