Технологии дополненной реальности оказались востребованы американскими военными, причём на эксперимент с ними Пентагон готов потратить около 480 млн долларов. Военное ведомство объявило о заключении контракта с Microsoft, по которому IT-гигант поставит прототипы систем дополненной реальности для использования в бою и тренировках военнослужащих. Контракт предусматривает возможность закупки до 100 000 шлемов дополненной реальности Microsoft HoloLens.

В сообщении Пентагона сказано, что цель проекта — повысить эффективность военнослужащих, увеличив их способность анализировать ситуацию, принимать решения и вступать в бой раньше, чем это сделает противник. В Microsoft пояснили Bloomberg, что технологии дополненной реальности обеспечат бойцов более качественной и подробной информацией для принятия решений.

Армии США и Израиля уже экспериментировали со шлемами HoloLens в тренировке солдат, однако о применении в боевых условиях речи не шло. HoloLens — одно из самых продвинутых устройств дополненной реальности, продажи которого, по данным самой Microsoft на весну 2018-го, составили около 50 000 штук. Пентагон же планирует — в случае, если все пойдет как задумано — закупить вдвое больше устройств, то есть ведомство может стать крупнейшим в истории HoloLens покупателем.

По данным Bloomberg, контракт с Microsoft военные заключили по результатам тендера, в котором также приняла участие Magic Leap. Компания, напомним, за последние годы освоила пару миллиардов долларов инвестиционных средств, на которые разработала потребительское устройство дополненной реальности Magic Leap One. Версия для разработчиков стоимостью 2295 долларов поступила в свободную продажу в августе, однако обозревателей не впечатлила.