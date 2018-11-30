Помимо камеры с ИК-подсветкой и 2-полосного GPS-приемника, среди преимуществ этого премиального флагмана — мощнейший процессор, Super AMOLED-экран, фото-модули с функциями ИИ, быстрая зарядка и интерфейс NFC. От базовой модели "профессиональная" версия отличается встроенным в экран оптическим сканером отпечатков пальцев и прозрачной задней панелью, через которую виден муляж электронной начинки.

Во избежание путаницы сразу отметим, что Mi 8 Pro (называемый также Mi 8 Screen Fingerprint) является международной версией Mi 8 Explorer Edition. При этом, в интернациональном варианте флагмана, где сохранили "прозрачный" дизайн, обошлись без технологии Face ID, ограничившись обычной системой распознавания лиц с ИК-подсветкой, как в базовой модели Mi 8 (наш обзор здесь).

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: технические характеристики

Модель: M1807E8A

ОС: Android 8.1 (Oreo) с фирменной оболочкой MIUI 9.6.5.0

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP

Графическая подсистема: Adreno 630 (710 МГц)

Оперативная память: 2-канальная LPDDR4X, 8 ГБ

Память для хранения данных: 128 ГБ, UFS 2.1

Экран: 6,21 дюйма, Super AMOLED FHD+ (2248х1080 точек), пропорция 18,7:9, плотность пикселей на дюйм 402 ppi, контрастность 60 000:1, цветовая гамма DCI-P3, HDR10, поддержка Always On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

Тыловой фото-модуль: первая камера — 12 МП, Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм), 6-линзовый объектив, 4-осевая оптическая стабилизация, апертура f/1.8, PDAF-автофокус Dual Pixel, вторая камеры – 12 МП, Samsung S5K3M3, пиксель 1 мкм, телеобъектив с апертурой f/2.4, сдвоенная светодиодная вспышка, 2-кратный оптический зум, видео 4К UHD (3840x2160)@30 fps, 1080p@240/120/30 fps, 720p@240/30 fps, AI (25 категорий объектов в 206 сценариях)

Фронтальная камера 20 МП, Samsung S5K3T1 (пиксель 1,8 мкм), светосила f/2.0, AI, HDR, широкоугольный объектив

Биометрическая разблокировка: инфракрасное сканирование лица, дактилоскопический сканер (под дисплеем)

Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 4x4 MIMO, Wi-Fi Direct, NFC, USB Type-C

Слот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE band (3, 7, 20…)

Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС (L1)/BDS (B1), A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, барометр, компас, датчик Холла

Аккумулятор: литий-полимерный, 3 000 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+

Габариты: 154,9х74,8х7,6 мм

Вес: 177 г

Цвета: черный

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: дизайн, эргономика

Как и в базовой версии, для корпуса Mi 8 Pro используются стекло и алюминий (7000 серии). Оригинальный экстерьер новинки явно рассчитано на тех, кто любит привлекать к своему смартфону внимание окружающих.

Премиальный флагман выделяется изогнутым с четырех сторон стеклом Corning Gorilla Glass 5, плавно "стекающим" на металлическую рамку, прозрачной задней панелью, а также цветными акцентами в дизайне.

В частности, красным цветом подчеркиваются кнопка питания/блокировки, объективы тыловых камер, а также разъем USB Type-C. Батарейный отсек, который видно сквозь прозрачное стекло, получил "карбоновое" покрытие, а модуль с антенной NFC — надпись на английском "Инновации для всех".

В верхней части корпуса хорошо видны муляжи процессора, чипов памяти, конденсаторов и резисторов, в жизни выглядящих куда более прозаически и менее привлекательно. Все это сопровождается не всегда понятными надписями и алфавитно-цифровыми аббревиатурами, которых на реальной электронной начинке нет и в помине. К счастью, пресс-служба Xiaomi дала расшифровку – нанесенные письмена скрывают, например, название романа, где впервые упоминается робот-андроид, координаты штаб-квартиры компании в Пекине, закодированное имя изобретателя Всемирной паутины и многое другое. В общем, в нагрузку к Mi 8 Pro вполне можно давать отдельное руководство по "граффити" на задней панели.

Поскольку корпус остался стеклянным и для премиальной версии, в комплект предусмотрительно включили клип-кейс, закрывающий периметр и задник смартфона. При неизменных габаритных размерах, вес Mi 8 Pro, по сравнению с базовой моделью, вырос на два грамма (177 г против 175 г). Сертификация корпуса по IPхх отсутствует, что никак не красит обновленного флагмана.

Экран надежно прикрывает защитное стекло с эффектом 2.5D, на которое нанесено качественное олеофобное покрытие.

На просторной "челке" экрана хватило места не только для декоративной решетки "разговорного" динамика, объектива фронтальной камеры, а также датчиков приближения и освещенности. Здесь же разместился модуль, включающий инфракрасную подсветку и соответствующую камеру для распознавания лица.

В своей нижней части Super AMOLED-дисплей скрывает встроенный датчик отпечатков пальцев производства Synaptics, включающийся лишь в ответ на нажатие, что, как утверждается, делает процесс быстрее и энергоэффективнее. Контактная площадка дактилоскопического сканера подсвечивается только после регистрации хотя бы одного отпечатка.

Сенсорные кнопки панели управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" выполнили наэкранными. При этом, в настройках предлагается поменять местами крайние пиктограммы, или вовсе отказаться от такой панели управления, заменив ее жестами.

Правое ребро традиционно заняли тонкие, отличающиеся по размерам и цвету, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки. К сожалению, наощупь они разнятся только по своей длине.

На левом ребре находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). Установить карту памяти microSD вместо одного из них, к сожалению, не получится.

Разъем USB Type-C (USB 2.0) на нижнем торце окружают две декоративные решетки, под одной из которых скрыт "мультимедийный" динамик, а под другой — "разговорный" микрофон. Аудио-гарнитура или наушники с обычным 3,5-мм мини-"джеком" подключаются к порту USB Type-C через соответствующий переходник, входящий в комплект со смартфоном.

Отверстие под второй микрофон (шумоподавления) осталось на верхнем торце.

Прозрачная задняя панель успешно торгует своим "лицом" — эффектным муляжом электронной начинки.

Объективы тылового фото-модуля вместе со сдвоенной светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части задней панели, ближе к левому краю.

Но, как уже отмечалось выше, это не самое привлекательное из того, чем отличается прозрачная задняя панель.

В руке Mi 8 Pro c 6,21-дюймовым дисплеем (18.7:9) ощущается, как обычный 5,5-дюймовый аппарат с "классическим" соотношением сторон экрана (16:9). Для управления одной рукой в системных настройках предусмотрены необходимые инструменты.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: экран

"Высокий" экран (18.7:9) на базе 6,21-дюймовой Super AMOLED-матрицы производства Samsung Display достался Mi 8 Pro от базовой модели. При разрешении Full HD+ (2248x1080 точек) максимальная плотность пикселей достигает примерно 402 ppi. При этом, обеспечивается поддержка технологии HDR10, а также цветовой охват DCI P3, что применяют в цифровых кинотеатрах.

Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий (MultiTouch Tester). Уровень яркости предлагается регулировать вручную или воспользоваться переключателем "Автонастройка". Соответствующие опции включают экран после двойного тапа, а также при взятии аппарата в руку.

Цветовая температура экрана определяется выбранным пресетом или с помощью цветового круга. У контрастности, помимо опций "Повышенная" и "Стандартная", есть автонастройка, которая корректирует значение этого параметра в зависимости от освещенности. "Режим чтения", активируемый в том числе и по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра предлагается регулировать самостоятельно. При активации функции Always On Display ("Экран всегда включен") на дисплее отображаются дата, день недели и время, причем, можно настроить работу по расписанию.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: камеры

В тыловом фото-модуле Mi 8 Pro остановились на хорошо проверенном дуэте камер, где оба сенсора 12-мегапиксельные, а из двух объективов один широкоугольный, а другой "телевик".

Это позволяет одним тапом по соответствующей пиктограмме делать 2-кратное оптическое масштабирование изображение (1Х-2Х).

Широкоугольный объектив получил апертуру f/1.8 и 4-осевую оптическую стабилизацию (OIS), что, как утверждает производитель, позволяет делать четкие фото без штатива даже в условиях слабой освещенности. Светосила у "телевика" несколько ниже (f/2.4), причем стабилизации уже нет. Напомним, что матрицы у камер тоже разные — Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм, технология фокусировки DualPixel) и Samsung S5K3M3 (1/3.42 дюйма, пиксель 1 мкм). Максимальное разрешение снимков составляет (12 МП, 4:3) – 4032х3024 точки.

Функции ИИ, судя по всему, такие же, как и у Mi 8. Там производитель упоминал 206 видов сцен в 25 категориях.

Фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика Samsung S5K3T1 (1/3.1 дюйма, пиксель 1,8 мкм) получила широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. В наличии поддержка режима HDR (в том числе и опция "Авто"), а максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5184х3880 точек.

Дополнительная камера на лицевой панели, предназначенная для распознавания лица и работающая в тандеме со светодиодом ИК-подсветки, использует сенсор с размером пикселя 3х3 мкм — OmniVision OV9282 (1280х800@120 fps).

Тыловой фото-модуль умеет записывать видео не только в Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps, но и в режиме 4К UHD (3840x2160 точек, 16:9) с той же частотой кадров. В свою очередь, замедленная съемка — HFR (High Frame Rate) видео c 240 fps доступна в Full HD-разрешении. Для "таймлапсов" в наличии набор временных интервалов от 0,06 до 60 секунд, что при обычном воспроизведении (30 fps) ускоряет процессы от 2 до 1800 раз. У фронтальной камеры лучшее качество видео — Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй производительность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC — видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера" практически не изменился. В нижней части главного экрана легко сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот). Здесь также представлены основные режимы съемки, в том числе, "Фото", "Портрет", "Ручной", "Видео", которые сменяются горизонтальными свайпами. С помощью пиктограмм в верхней части видоискателя можно включить опцию HDR, активировать функции AI (ИИ), выбрать подходящий фильтр, определиться с режимом работы вспышки и т.д. На экране настроек назначается режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). Несколько пресетов предусмотрено для значений контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения (ступени экспокоррекции) меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. В ручном режиме настраиваются светочувствительность ISO, баланс белого, фокусировка и выдержка. Здесь также сохраняется возможность простого переключения между объективами. В портретном режиме по умолчанию размывается фон вокруг объекта съемки. Помимо пяти ступеней "улучшения", средства "бьютификации" селфи включают также дополнительные средства коррекции с плавной регулировкой, в том числе "стройность", "большие глаза", "нос", "мышцы смеха", "губы" и "подбородок". Фото с тылового фото-модуля тестируемого смартфона можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: звук

Судя по тому, что ни о каких дополнительных "звуковых машинах" разработчики не упоминают, премиальная версия флагмана не слишком преуспела по музыкальной части. Штатный аудиоплеер "Музыка" поддерживает форматы звука высокого разрешения, включая FLAC. Но "мультимедийному" динамику явно недостает нижних частот. Поскольку 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры у Mi 8 Pro отсутствует, подключиться можно только с помощью переходника с "мини-джека" на USB Type-C. В расширенных настройках для проводных наушников предлагается не только автоматически улучшить звук, определившись с конкретным типом проводного аксессуара, но и воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

Для беспроводных Bluetooth-"ушей" есть поддержка aptX, aptX HD и LDAC. Выбор соответствующего кодека для подключаемой аудио-гарнитуры можно проследить на вкладке "Для разработчиков".

Настройки приложения "Диктофон" позволяют выбрать не только подходящее качество (высокое, стандартное, низкое), но и режим записи ("Музыка", "Голос", "Интервью", HD).

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: начинка, производительность

Премиальная версия флагмана предсказуемо получила мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), где восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, при этом, первый квартет тактируется частотой до 2,8 ГГц, а второй – до 1,8 ГГц. Помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), на кристалле также интегрированы производительные сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Встроенный модем LTE X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Среди основных "фишек" чипсета также числятся опции Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Конфигурацию "профессионала" Mi 8 Pro дополняют уже 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Тестирование Xiaomi Mi8 Pro. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Mi8 Pro. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Mi8 Pro. Результаты в бенчмарке 3DMark

Под встроенное хранилище отвели 128 ГБ быстрой памяти типа UFS 2.1, расширить доступный объем которой картой microSD уже не получится из-за отсутствия соответствующего места в слоте. Обычная OTG-флешка просто подключается к USB Type-C.

В числе диапазонов сотовой связи есть "российская тройка" LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). С одним радиоканалом два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают попеременно, в режиме DSDS. Из беспроводных коммуникаций в наличии также 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.

Интерфейс NFC позволяет включать режим Android Beam, а также пользоваться платежным сервисом G Pay. Кроме того, с помощью приложения "Транспортные карты Москвы" помогает быстро узнать баланс карты "Тройка".

В премиальной версии смартфона сохранился 2-канальный (частоты 1575,42 МГц и 1176,45 МГц) GPS-приемник, который позволяет более эффективно осуществлять навигацию в сложных городских условиях. Поддержка ГЛОНАСС и A-GPS также в наличии.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: автономность

Интересно, что емкость литий-полимерного аккумулятора Mi 8 Pro оказалась ниже, чем у базовой модели Mi 8, и составляет только 3 000 мА*ч (против 3 400 мА*ч). О быстром наполнении этой батареи заботится включенный в комплект 18-ваттный адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Совместимость смартфона с версией Quick Charge 4+, поддерживающей стандартный протокол USB Power Delivery (PD), позволяет использовать соответствующие универсальные адаптеры (визуально отличаются наличием USB Type-C разъема).

Вот, например, 30-ваттный Ugreen CD127 с протоколом зарядки USB PD 2.0 совместим со спецификациями USB BC (Battery Charging) 1.2, Huawei FCP, Samsung AFC, Qualcomm QC 2.0/3.0.

Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,2%.

На вкладке "Питание" в разделе "Батарея и производительность" рекомендуется решить возникшие проблемы с энергосбережением, а также позаботиться о сокращении расхода заряда батареи путем отключения синхронизации и контроля фоновой активности приложений.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: особенности программного обеспечения

Смартфон Mi 8 Pro работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой скрывает глобальная версия фирменной оболочки MIUI 9.6.5.0. Объявленное ранее обновление "по воздуху" до MIUI 10 за время тестирования так и не прилетело.

На вкладке "Безграничный экран" предлагается скрыть "челку", а также поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Последние приложения") и " Назад". От них вообще можно отказаться, освободив место, занимаемое панелью управления. В таком случае, на смену пиктограммам приходят полноэкранные жесты. На этой же вкладке доступен список приложений, корректно работающих в полноэкранном режиме.

В расширенных настройках собраны инструменты, облегчающие управление смартфоном одной рукой. Помимо уменьшения рабочей области экрана, для этой же цели предлагается так называемый "сенсорный помощник" — полупрозрачное колечко, открывающее меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления. В свою очередь, виртуальные кнопки панели управления можно использовать для активации дополнительных функций.

Для записи видео с экрана смартфона предлагается заранее определиться с частотой кадров, а также разрешением и качеством ролика.

Известно, что методы биометрической разблокировки смартфона менее безопасны, чем пароль, графический ключ или PIN-код, однако пользоваться ими более удобно. Как уже отмечалось, одним из ключевых отличий Mi 8 Pro от базовой модели стало наличие оптического дактилоскопического датчика, встроенного в AMOLED-дисплей. По скорости он, правда, уступает обычному емкостному сканеру в Mi 8. Сенсор под экраном чувствителен к давлению, поэтому подсвечиваемую контактную площадку сканера надо слегка нажать, а не просто коснуться ее. Помимо разблокировки, зарегистрированные отпечатки пальцев можно использовать для защиты личных данных и приложений.

Отсутствие пункта "Добавить данные о лице" не стало сюрпризом. Он появляется тотчас же, как только регион "Россия" в настройках меняется на одну из стран Юго-Восточной Азии. От быстрого и не зависящего от времени суток распознавания лица для разблокировки остались самые приятные впечатления. Действительно, очень удобно.

Обзор Xiaomi Mi 8 Pro: покупка, выводы

В арсенале премиального флагмана – высокая производительность, тыловой фото-модуль с оптическими стабилизацией и зумом, ИК-распознавание лица, 2-полосный модуль GPS, интерфейс NFC и быстрая зарядка. Вобрав в себя все преимущества базовой модели, Mi 8 Pro может похвастаться двумя новыми "фишками" — встроенным в Super AMOLED-экран оптическим сканером отпечатков пальцев и прозрачной задней панелью, через которую виден муляж электронной начинки.

Среди недостатков этого смартфона, помимо беззащитного перед водой корпуса, можно отметить отсутствие не только беспроводной зарядки, но также 3.5-мм аудио-коннектора и слота для карты памяти microSD.

На момент тестирования, в фирменном интернет-магазине за Mi 8 Pro (8 ГБ/128 ГБ) просили 39 990 рублей, а за базовую модель Mi 8 в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ – 36 990 рублей. Всего в три тысячи рублей оценили дополнительные 2 ГБ памяти для хранилища, встроенный в экран дактилоскопический сканер, ну и необычную заднюю панель. Эффектное оформление смартфона "не как у всех" безусловно привлечет внимание окружающих. Те, кому это важно, скорее всего, предпочтут Mi 8 Pro базовой модели.

Итоги обзора Xiaomi Mi 8 Pro

Плюсы:

Эффектный дизайн с прозрачной задней панелью

Высокая производительность

Встроенный в Super AMOLED-экран дактилоскопический сканер

Тыловой фото-модуль с оптическими стабилизацией и зумом

ИК-распознавание лица

2-полосный модуль GPS

Интерфейс NFC

Быстрая зарядка

Минусы:

Нет слота для карты памяти microSD и 3.5-мм коннектора

Отсутствие беспроводной зарядки

Не сертифицирована защита корпуса