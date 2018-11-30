В Москве в 15-й раз вручили "Премию Рунета". Эту награду в области высоких технологий получают организации и люди за развитие российского сегмента всемирной паутины. И в этом году ее получили 43 номинанта.

В номинации технологии и инновации к примеру, были отмечены такие организации как Ru-Center, Gazprom-Media Digital, хостинг-провайдер Selectel, проект от tvzavr, блокчейн-платформа для видео-контента MoviesChain, а также "Медиалогия".

Лауреатами в номинации "Государство и общество" стали Федеральная налоговая служба, площадка для взаимодействия человека и государства gov.ru, а также проект "мобильный избиратель", который заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования.

А теперь к другим новостям. Amazon занялась производством собственных чипов для систем машинного обучения. Подробности – в программе Вести.net.