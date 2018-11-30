Национальную систему управления данными (НСУД) предложено создать в рамках государственной программы "Цифровая экономика". Об этом пишут сегодня "Коммерсант" и "Ведомости", ссылаясь на имеющиеся у них в распоряжении документы разработавшего проект Аналитического центра при правительстве РФ.

Предполагается, что система объединит все данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях, которыми располагают государственные органы. В настоящее время они хранятся более чем в 300 зарегистрированных государственных информационных системах (ГИС), существует еще примерно столько же систем незарегистрированных.

В нынешней ситуации, когда единой системы с доступом ко всем данным нет, органы госуправления часто основывают свои решения на устаревших данных, сведения в реестрах часто не соответствуют действительности, связанные и влияющие друг на друга объекты учитываются в разных реестрах, не урегулированы вопросы владения данными, при этом государство постоянно требует от людей и бизнеса множество отчетов и документов, которые могут дублироваться.

Эти проблемы и призвана решить НСУД, поэтапная разработка которой согласно дорожной карте продлится как минимум до 2024 года. Правовое поле для работы такой системы должен сформировать новый рамочный закон, регламентирующий определение, цели и порядок управления ею.

В пресс-службе проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" "Коммерсанту" сообщили, что НСУД в перспективе позволит перейти к полностью электронным услугам. Например, чтобы оформить все необходимое в связи с рождением ребенка (более 10 госуслуг), вместо двух визитов в МФЦ и получения бумажных документов достаточно будет дистанционно внести данные в цифровой профиль.