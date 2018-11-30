Производитель экранов на "электронных чернилах" для большинства современных букридеров, компания E Ink, представила новый вариант своей технологии — поверхность для письма электронным пером, обновляющуюся почти без задержки и работающую как аналог меловой доски.

Поверхность, созданная по технологии JustWrite, не нуждается в обязательном для обычных экранов электронном "обвесе" и не использует подсветку. При этом она очень тонкая, может сгибаться и не требует постоянного питания: изображение остается на такой "доске" месяцами.

JustWrite можно наклеить на стол или стену, при этом почти черная поверхность выглядит почти неотличимо от грифельной доски, а появляющиеся при прикосновении пера линии на ней напоминают нарисованные мелом. Чтобы "стереть" все написанное, достаточно на долю секунды подать на поверхность ток: все частицы "электронных чернил" получат одинаковый заряд и светлые линии исчезнут.

В E Ink продемонстрировали изданию Boston Globe лист поверхности JustWrite длиной около метра, а также школьную парту со встроенной "электронной меловой доской" и кнопкой, нажатие на которую очищает поверхность. Однако парта — это лишь прототип, E Ink планирует договориться с другими компаниями о внедрении JustWrite в коммерческие продукты.