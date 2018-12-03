Всю прошлую неделю Microsoft и Apple боролись за звание самой дорогой компании в мире. Несколько раз разработчик Windows обходил производителя iPhone по рыночной капитализации, чтобы через несколько минут или часов снова уступить, пока наконец торги в пятницу не завершились поражением компании из Купертино. Исходя из цены акций на момент закрытия торгов в пятницу Apple стоит 847,4 млрд долларов, Microsoft — 851,2 млрд.

Где-то 5 лет назад Microsoft окончательно перестали воспринимать как инновационную компанию. Традиционные программные продукты для ПК позволяли ей оставаться прибыльной, но после неудачных попыток отвоевать доли рынка в интернет-поиске, онлайн-рекламе и на рынке смартфонов от Microsoft не ждали прорывов: с 2002 по 2012 годы курс акций вырос всего на 3%. За последние 12 месяцев он вырос на 30% и в итоге компания под руководством Сатьи Наделлы обошла Apple. Как это произошло?

Как пишет The New York Times, в краткосрочной перспективе акции Microsoft меньше пострадали от сомнений инвесторов, которые беспокоятся из-за возможного сокращения продаж iPhone у Apple или претензий к Facebook и Google в связи с их ролью в манипулировании общественным мнением и неспособностью защитить данные пользователей.

В долгосрочной же перспективе Microsoft оказалась в выигрыше потому, что сделала ставку на исторически сильные стороны, избежав при этом участи заложника своего прошлого. Компания масштабно вложилась в облачные технологии, вовремя осознав провал мобильной стратегии перестала попусту тратить ресурсы в тщетной борьбе за рынок смартфонов и сфокусировалась на том, что ей всегда удавалось лучше всего: поставлять технологии бизнесу.

Эту стратегию сформулировал ставший во главе компании в 2014-м Сатья Наделла. С тех пор ее рыночная стоимость почти утроилась.

Выигрышная ставка на "облака"

Путь Microsoft к "облачным технологиям" — это когда клиент получает программное обеспечение вместе с услугами хранения и обработки данных через интернет — был долог и временами труден. Предшественниками настоящих облачных решений были веб-портал MSN, поисковик Bing, а в 2010-м — через четыре года после выхода на рынок "облаков" Amazon — Microsoft представила собственный облачный сервис. Однако, отмечают аналитики, по функциональности ему удалось догнать Amazon Web Services только к 2013-му.

И даже тогда "облака" были для Microsoft побочным бизнесом, а центром притяжения оставалась экосистема Windows, ставшая для корпорации в эру персональных компьютеров главным источником богатства и влияния. Но с приходом Сатьи Наделлы, который сменил на посту гендиректора руководившего компанией 14 лет Стива Балмера, стратегия изменилась.

Наделла сделал облачные технологии главным приоритетом, в результате чего Microsoft уверенно занимает теперь на этом рынке второе место после Amazon. С конца 2015-го ее доля здесь удвоилась до 13 процентов, в то время как доля Amazon, составляющая 33 процента, почти не менялась.

Кроме того, Microsoft переформатировала свои популярные офисные приложения в предоставляемый по подписке облачный сервис, Office 365. Он оказался востребован у пользователей, предпочитающих ПО в виде интернет-сервисов, и составил конкуренцию онлайн-офису Google.

Заметная финансовая отдача от новой стратегии появилась не сразу, но постепенно "облачные" доходы растут. За 12 месяцев, закончившихся июнем 2018-го, выручка Microsoft выросла на 15% до 110 млрд долларов, а операционная прибыль увеличилась на 13% до 35 миллиардов.

"Суть того, что сделал Сатья Наделла — резкое переключение на "облака", — заявил The New York Times Дэвид Йоффи, профессор Гарвардской школы бизнеса. — Он вернул Microsoft в быстрорастущий сектор бизнеса". Именно восприятие Microsoft как компании, вставшей на путь быстрого роста, обеспечило увеличение стоимости акций.

Отказ от неудачных экспериментов

Когда Microsoft купила у Nokia бизнес мобильных телефонов в 2013-м Стив Балмер назвал это "большим шагом в будущее". Два года спустя Наделла от этого будущего отказался, списав 7,6 млрд долларов — почти полную стоимость приобретения Балмера — в качестве убытков и сократив 7800 сотрудников.

Больше Microsoft не пыталась соперничать в смартфонных технологиях с лидерами вроде Apple, Google и Samsung. Вместо этого она сфокусировалась на разработке приложений и другого ПО для бизнес-пользователей. При этом у компании остается довольно успешный потребительский бизнес — приставки Xbox и игры для них, но это отдельное подразделение и приходится на него меньше 1/10 от выручки компании, порядка 10 млрд долларов в год.

В основном продукты Microsoft призваны делать жизнь удобнее — это инструменты производительности, вне зависимости от того, используют их дома или в офисе. А облачная технология Azure — это сервис для бизнеса и платформа для разработчиков ПО, помогающая им создавать приложения, своего рода облачная операционная система.

Приобретения Microsoft при Наделле имели целью дополнить предложения корпорации бизнес-пользователям и разработчикам: в 2016-м состоялось поглощение LinkedIn, деловой социальной сети, стоимостью в 26,2 млрд долларов. "Это на самом деле объединение профессионального облака и профессиональной сети контактов", — объяснял тогда глава Microsoft.

В этом году Microsoft заплатила 7,5 млрд за GitHub — открытую онлайновую платформу для работы с программным кодом, которой пользуются 28 миллионов программистов.

И технологии, и культура стали открытыми

При Сатье Наделле Microsoft стала более гибкой. Windows перестала быть центром тяжести корпорации или ее якорем: приложения Microsoft заработали не только на принадлежащей Apple десктопной платформе Macintosh, но и на мобильных платформах Android и iOS. Бывшие в свое время вне закона для Microsoft ПО с открытым исходным кодом и бесплатные программы стали ценным инструментом современной разработки ПО.

Наделла проповедует открытую ментальность. "Мы должны быть ненасытны в нашем желании учиться у других и приносить эти знания в Microsoft", — написал он в книге "Нажмите "Обновить"", вышедшей в прошлом году.

Финансовые результаты компании и график стоимости акций позволяют думать, что формула Наделлы работает. "Старый, Windows-центричный взгляд на мир сдерживал инновации, — говорит Майкл Кусумано, профессор школы менеджмента в Массачусетском технологическом институте. — Компания изменила свою культуру. В Microsoft снова интересно работать".

Автор: Стив Лор (@SteveLohr)

Перевел Николай Белкин