Официальные характеристики и изображения смартфона от "Яндекса" по ошибке были опубликованы крупным ритейлером "М.Видео" на сайте своего интернет-магазина. Страница была быстро удалена, однако ее копию можно просмотреть в кэше Google. Доступна и PDF-инструкция для аппарата.

Судя по приглашению на презентацию нового продукта, которое пресс-служба "Яндекса" направила в редакции многих СМИ на прошлой неделе, анонс "Яндекс.Телефона" (сайт "М.Видео" назвал устройство Yandex Smartphone) должен состояться 5 декабря.

"Яндекс.Телефон" представляет собой типичный смартфон-середнячок: при цене в 17 990 рублей он оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 630, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Экран "высокий", без "челки", но сравнительно небольшой: диагональ 5,65 дюйма, разрешение FullHD+ (2160 на 1080 пикселей).

В выдвижной слот можно вставить две SIM-карты nano-формата или одну SIM и одну карту microSD емкостью до 128 ГБ. На задней панели размещен круглый датчик отпечатка пальца, который можно будет использовать и для подтверждения оплаты бесконтактным способом через NFC.

Из инструкции к "Яндекс.Телефону"

Тыловая камера у первого смартфона "Яндекса" сдвоенная, с сенсорами на 16 и 5 мегапикселей, "фронталка" — 5-мегапиксельная, причем вспышки есть и у тыловой, и у фронтальной камер. Номинальная емкость аккумулятора, согласно инструкции, составляет 2970 мА*ч, при этом смартфон поддерживает скоростную зарядку стандарта Qualcomm QuickCharge 3.0 через симметричный порт USB-C. Аналоговый аудиоразъем присутствует, а вот защиты от воды и пыли, а также проотивоударной защиты корпус не имеет.

Как указано в инструкции и сертификате соответствия "Яндекс.Телефона", изготовлен аппарат компанией Arima Communication Ltd — это контрактный производитель электроники со штаб-квартирой на Тайване. На главной странице официального сайта Arima приводятся возможные для заказа смартфоны, характеристики одного из вариантов — Z2 — почти полностью (за исключением разрешения фронтальной камеры) совпадают с характеристиками аппарата "Яндекса".