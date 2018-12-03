Изображения и подробные технические характеристики смартфона от "Яндекса" рассекречены до официального анонса. Рассекретил все магазин М.Видео, на сайте которого и появилась страница товара "Яндекс.Смартфон".

Страницу вскоре удалили, но удалить что-то из интернета дело непростое и все осталось доступным в кэше Google, ну и по соцсетям скриншоты разошлись мгновенно. Более того администраторы сайта М.Видео удалили или скрыли только саму карточку товара, а вот инструкция к "Яндексфону" и выданный ему сертификат соответствия в формате PDF по-прежнему лежат в открытом доступе на серверах М.Видео.

Итак, что теперь известно о грядущем смартфоне от главного российского поисковика. Во-первых телефон относительно небольшой по сегодняшним меркам. Диагональ дисплея чуть больше 5,5 дюймов и с очень хорошим разрешением. Подробности – в программе Вести.net.