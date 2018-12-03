Планируя развитие сетей пятого поколения в России, сотовым операторам «большой четверки» следует ориентироваться на совместное использование единой национальной 5G-сети, построенной на отечественном оборудовании. Такой подход, пишет РБК, предполагает разработанная по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций концепция.

По данным источников издания, чиновники уже донесли своё предложение до крупнейших мобильных операторов — МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» («Tele2»). Подготовленную Научно-исследовательским институт радио (НИИР) концепцию 30 ноября обсудили на прошедшей в Минкомсвязи встрече с вице-президентами компаний. По словам замминистра Олега Иванова, «состоялся конструктивный диалог», а операторы взяли время на изучение предлагаемой стратегии развития 5G.

Авторы концепции считают, что операторам удастся заметно сэкономить, построив одну сеть на всех: например, развертывание 5G в Москве обойдётся так в 19 млрд рублей против 41 млрд. Компаниям придётся выбрать, как именно создать единую организацию для строительства сети и сформировать консорциум — на него будут оформляться права на использование частот, в его интересах будет происходить их конверсия. Затем консорциум «на заранее оговоренной справедливой и недискриминационной основе» будет предоставлять операторам доступ к частотному ресурсу.

Концепция предполагает отказ от принципов сетевой нейтральности (когда никакой тип трафика не приоритизируется). В документе сказано, что для трафика и абонентов критически важных коммуникаций (телемедицина, беспилотный транспорт) нужно предусмотреть гарантированную максимально быструю передачу данных. При этом в НИИР считают, что российская радиоэлектронная промышленность в состоянии производить 5G-оборудование, конкурентоспособное зарубежной продукции.

Ранее многие участники рынка выступали против развития 5G по такому сценарию. Создание консорциума и единой сети поддерживает «Ростелеком» и принадлежащий ему на 45% «Т2 РТК Холдинг». В МТС считают конкурентное развитие сети «единственным способом предоставить качественные сервисы по доступным ценам», а в «ВымпелКоме» готовы согласиться с перспективностью предложенного правительством подхода, но при условии, что будут обеспечены условия для конкуренции и не пострадает надежность сети. В «МегаФоне» на вопросы издания не ответили.