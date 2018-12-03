Первая модель "айфона" с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения будет выпущена не ранее 2020 года. Решение Apple продиктовано опасениями, что смартфоны будут неготовы к широкому внедрению 5G, которое начнется в 2019-м. Прождав год, в компании надеются, что недостатки раннего перехода на новую технологию связи (неполные зоны покрытия, слабый сигнал) будут устранены.

Медлительность Apple может быть обусловлена и ожиданием нового 5G-модема Intel (XMM 8160), сообщают осведомленные источники Bloomberg. Его начнут поставлять только во второй половине следующего года, а значит, следующие "айфоны" останутся без функции высокоскоростной передачи данных. Другие крупные игроки мобильного рынка (включая Samsung, Nokia/HMD, Sony, Xiaomi, Oppo, Vivo, HTC, LG, Asus, ZTE, Sharp, Fujitsu и OnePlus) предпочитают 5G-модемы Snapdragon X50 5G NR от Qualcomm.

В прошлом тактика Apple была оправдана. Самый первый "айфон", появившийся в 2007 году, обладал подключением к более медленному 2G (EDGE), в то время как модели с 3G уже имелись на рынке. Поддержки сетей нового поколения — на тот момент 4G LTE — Apple лишила даже iPhone 4S с поддержкой Siri (вышел в 2011-м).

Однако в 2019 году ситуация сложится иная: 5G обещает настолько большой скачок в скорости передачи данных, что Apple, запоздав, рискует оказаться позади конкурентов. Наделить свои Galaxy-устройства поддержкой 5G уже заявили в Samsung, и то же намерены сделать Oppo и Huawei — лидеры китайского, крупнейшего рынка смартфонов.

Кроме того, на этой неделе в Южной Корее был совершен первый в мире коммерческий видеозвонок в 5G-сетях. Прототип смартфона с 5G-модулем, подключившегося к сетям оператора SK Telecom, изготовила Samsung. Потребителям эта услуга будет открыта весной следующего года, пишет The Korea Herald.