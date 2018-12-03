Редакция цифрового магазина Google Play огласила список лучших приложений, игр, фильмов и книг 2018 года. Титула лучшей Android-программы удостоилась образовательная Drops, позволяющая изучать более 30 языков по иллюстрациям и мини-играм, лучшей игры — многопользовательский шутер в жанре королевской битвы PUBG MOBILE.

PUBG MOBILE также стала лучшей по версии пользователей (финалист определялся путем голосования). Лучшим "народным" приложением был признан "Едадил" — сервис для отслеживания скидок цен на товары, который недавно был выкуплен "Яндексом".

В списке "Лучших приложений на каждый день 2018" оказался Spendee для планирования бюджета и учета расходов, Squid для быстрого создания рукописных заметок (и конвертации их в PDF-файл), менеджер дел "Задачи", сборник кулинарных рецептов "Шефкот" и фоторедактор Canva.

Категорию "Лучших приложений для саморазвития 2018 года" по версии Google представили вышеупомянутая Dropx, "Мимо" для обучения программированию в простой форме, сборник упражнений с весом собственного тела "Тренировки для Дома", Forest, призванная снизить зависимость от смартфона, и эмулятор игры на гитаре Ultimate Guitar.

В список "Лучшие находки 2018 года" (новых и перспективных приложений) вошли Just a Line для рисования в условиях дополненной реальности, Unfold для создания "историй" по шаблонам, SLOWLY для поиска друзей и переписки бумажной почте, а также AR-линейка CamToPlan и видеоредактор AR-контента Filmr.

Каталог "Лучших приложений для развлечения 2018 года" составили фоторедактор VIMAGE для создания "живых" снимков с движущимися элементами, караоке-приложение TikTok, позволяющее записывать зацикленные видео в духе Vine, раскраска по номерам No.Draw, сборник лучших видеороликов Neverthink, отбираемых вручную и онлайн-кинотеатр MEGOGO.

Помимо этого, команда Google Play собрала на одной странице список лучших фильмов, электронных и аудиокниг уходящего года.