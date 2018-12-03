Компания Huawei сообщила о скором анонсе своего первого смартфона с экраном, в углу которого проделано отверстие для селфи-камеры и датчиков. Дыра заменит "челку", а дисплей устройства будет простираться от края до края.

На тизере, размещенном в китайской соцсети Weibo, указано, что модель Nova 4 будет представлена 17 декабря. Преемнику Nova 3 приписывают наличие 6-дюймовой панели, 7-нанометрового чипа Kirin 980, 6 гигабайт оперативной и 128 ГБ встроеннной памяти. Камер у него будет четыре: две разместятся спереди, еще две — сзади. Работать новинка будет на EMUI 9.0, основанной на Android 9.0 (Pie).

Смартфон с вырезом в углу совсем скоро может показать Samsung. Предположительно, модель Galaxy A8s будет анонсирована в декабре этого или январе следующего года.

Ранее корейцы показали несколько типов вырезов, которыми будут комплектоваться их устройства. Один из вариантов — Infinity-O — подразумевает наличие не привычной "челки", а отверстия в верхней части дисплея, в котором уместятся фронтальная камера, сенсоры и прочая электроника.