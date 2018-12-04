В Skype появилась функция "живых субтитров", которая на лету преобразовывает речь в текст. Прежде всего новшество призвано облегчить жизнь глухим и слабослышащим людям, которые испытывают трудности с восприятием слов во время аудио- и видеозвонков, говорится в блоге Microsoft.

Запуск новой функции приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому ежегодно 3 декабря. Сопровождающий текст отображается в режиме реального времени по экраном и прокручивается автоматически. В будущем будет введена опция, позволяющая отмотать субтитры, а также вынести их в окно сбоку.

Чтобы включить текст, нужно нажать на кнопку "+" во время звонка и выбрать "Показывать субтитры" (Show Subtitles). Чтобы субтитры появлялись по умолчанию для всех вызовов, нужно нажать на иконку профиля, перейти в "Настройки" (Settings) -> "Вызовы" (Calling) -> "Субтитры вызова" (Call Subtitles) и включить "Показывать субтитры" (Show Subtitles).

Новая функция доступна в Skype версии 8 и выше на устройствах с Android (6.0+), iPhone, iPad, Linux, Mac, Windows и Skype for Windows 10 (версия 14). В начале 2019 года поддержка "живых субтитров" будет добавлена и в PowerPoint, сообщили в Microsoft.