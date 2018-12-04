Вслед за Google, опубликовавшей накануне списки лучших приложений и игр в Google Play за 2018-й год, назвала лучших на своих платформах и Apple. Чарты были составлены для приложений и игр на iPhone, iPad и Mac, а также для музыки, подкастов, фильмов и телешоу в iTunes.

Лучшим приложением для iPhone стало в 2018-м по версии Apple Procreate Pocket — смартфонная версия ранее завоевавшего популярность на iPad Pro профессионального инструмента для создания растровой графики Procreate. Лучшей игрой на iPhone назвали Donut County — основанную на законах физики сюжетную головоломку, где нужно управлять поглощающей все вокруг себя и постоянно растущей дырой в земле, "подкармливая" ее украденным у различных персонажей хламом.

На планшетах iPad лучшим приложением стала Froggipedia — образовательный интерактивный AR-опыт, позволяющий изучить жизненный цикл и устройство организма лягушки, в том числе препарируя высокодетализованную виртуальную модель амфибии. Лучшей игрой назвали головоломку в жанре "художественной истории" под названием Gorogoa.

Лучшей игрой для платформы Apple TV стала Alto's Adventure, где игрок управляет скользящим по бесконечной пустыне лыжником, а "телевизионным" приложением — спортивное Sweat. Лучшего приложения для платформы watchOS Apple не назвала, опубликовав лишь список "любимых" программ, среди которых плеер подкастов Overcast, гид по медитации 10% Happier, трекер питания Lifesum, погодное CARROT Weather и другие.

Приложением года для Mac назвали в этот раз графический редактор Pixelmator Pro, а игрой года — приключенческий паззл The Gardens Between.

По версии мировой редакции Apple Music, музыкантом года стал канадский рэпер Дрейк. Альбомом года была признана пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс "Golden Hour", а треком 2018 года — "I Like It", коллаборация Cardi B, J. Balvin и Bad Bunny. Прорывом года назвали американского рэп-исполнителя Juice WRLD. Редакция Apple Music в России также подвела свои итоги: лучшим альбомом назван лонгплей "E.G.O." Jah Khalib, а главным хитом 2018 года стал трек Элджея "Минимал".

Apple в этом году составила и список лучших российских подкастов. Пользователей приложения "Подкасты" больше всего интересовало как тратить деньги, что почитать и как решить свои жизненные проблемы. В этом им помогали подкасты издания "Медуза": "Два по цене одного", "Книжный базар" и "Как жить". На вопросы о технологиях, гаджетах и играх отвечали подкасты "BeardyCast" и "Не занесли", на вопросы о политике — подкаст Московского Центра Карнеги, а на вопросы по литературе, искусству, истории и другим гуманитарным наукам — образовательный подкаст проекта Arzamas. Ответственными за развлечение были подкасты "Шоу Кирилла Скобелева", "KuJi Podcast" и "Blitz and Chips".

Наконец, вот как выглядит список лучших фильмов уходящего года в российском iTunes:

Леди Бёрд

Остров собак

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Миссия невыполнима: Последствия

Мстители: Война бесконечности

Приключения Паддингтона 2

Лёд

Тоня против всех

Сердце мира

Собибор