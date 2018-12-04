В России изобрели новый радар для беспилотных автомобилей и анонсировали его как раз перед началом эксперимента, после которого таким автомобилям разрешат выехать на дороги общего пользования.

Компания Cognitive Technologies, один из пионеров российского рынка беспилотного транспорта, анонсировала 4D-радар для робомобилей. То есть речь идет о как минимум создании в России аппаратной начинки для беспилотных машин, что само по себе уже достижение.

Правда название 4D уже само по себе скорее маркетинговое, никаких новых измерений радар не добавляет, а четвертое D на самом деле вполне обычное третье. Оно сканирует пространство не только в плоскости, но и способно понимать высоту объектов, а для радара, тем более твердотельного, без каких-либо подвижных частей это говорят совершенное новое слово. Подробности – в программе Вести.net.