Попытка убедить пользователей Windows 10 перейти с Chrome, Firefox или Opera на встроенный браузер Edge c собственным движком отрисовки страниц EdgeHTML признана в Microsoft неудачной. По крайней мере, так утверждают источники издания Windows Central.

По их сведениям, в Microsoft решили отказаться если не от бренда Edge и его дизайна (это пока, видимо, не решено), то, точно, от его программной основы, формирующего изображение сайта на экране компьютера алгоритма EdgeHTML. Вместо него собираются использовать Chromium — опенсорсную основу многих современных браузеров, включая Google Chrome и "Яндекс.Браузер".

Разработка под кодовым названием Anaheim может при этом сохранить название Edge, и внешне походить скорее на выпущенный в 2015-м на смену Internet Explorer встроенный в Windows браузер. Использование Chromium означает, что сайты будут выглядеть и работать в новом браузере Microsoft точно так же, как они работают в Google Chrome.

Недавно разработчики Chromium обратили внимание, что собственный код для браузера стали писать и инженеры Microsoft — так что информация источников Windows Central кажется заслуживающей доверия. Не исключено, что в тестовых сборках Windows браузер на новом движке появится уже в первой половине 2019-го.