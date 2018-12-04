Компания Wing, наряду с Google входящая в состав холдинга Alphabet, объявила о планах запустить в Финляндии сервис по доставке товаров при помощи беспилотников. В пробном режиме новая услуга будет доступна весной 2019 года в некоторых районах Хельсинки.

Вызвать робота-курьера можно будет через мобильное приложение. Клиенты Wing смогут отправить посылку весом до 1,5 килограмма на расстояние до 10 километров. Чтобы не поранить человека, в целях безопасности дрон не приземляется: заказ поднимается и спускается на леске. До коммерческого запуска услуга будет оказываться бесплатно, пишет TechCrunch.

Финляндия стала первым европейским рынком для Wing. Ранее компания испытывала БПЛА только в Австралии: там дроны-курьеры уже совершили около 55 тысяч полетов, доставляя лекарства, еду, кофе и предметы первой необходимости.

Построенные для проекта летательные аппараты мало похожи на привычные многороторные дроны "вертолетного" типа, скорее они напоминают небольшой самолет. Роботы умеют взлетать вертикально, а затем, набрав высоту, переходить к горизонтальному полету, позволяющему быстрее перемещаться на большие расстояния.