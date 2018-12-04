Компания Nvidia на конференции NeurIPS анонсировала "самую быструю" видеокарту для настольных систем. В США флагманская модель — Titan RTX — будет продаваться за $2500. Релиз намечен на конец года, пишет Gizmodo.

Объем оперативной памяти GDDR6 нового ускорителя Nvidia — 24 гигабайта. Это вдвое больше, чем у предыдущей топовой потребительской карты Nvidia RTX 2080 Ti ($1200). Также у новинки больше тензорных ядер Turing (576 против 544), процессорных ядер CUDA более общего назначения (4608 против 4352) и ядер RT (72 против 68).

RT-ядра отвечают за трассировку лучей в режиме реального времени (скорость — до 11 гигалучей в секунду). Этот метод обеспечивает в играх "живой" рендеринг прозрачных поверхностей и объектов, правдоподобных теней, преломлений, реалистичных отражений и других видеоэффектов, близких к кинематографическим.

Однако игр, поддерживающих "живую" трассировку лучей, пока единицы. В связи с этим новейший ускоритель Nvidia прежде всего нацелен на ученых и исследователей, занимающихся разработкой нейросетей и контента для виртуальной реальности. Посредством интерфейса NVLink они могут объединить две карты Titan RTX и получить еще более высокую производительность.

В качестве примера на той же конференции Nvidia показала "систему гибридной графики" на основе Titan RTX и игрового движка Unreal Engine 4, которая умеет отрисовывать городские пейзажи в режиме реального времени. Тем не менее, и в обычных играх Titan RTX обеспечит весьма ощутимый прирост производительности: около 10–20% в сравнении с RTX 2080 Ti.