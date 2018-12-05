Microsoft отказывается от встроенного в Windows браузера Edge и создает новый на движке Chromium. Об это сообщает издание Windows Central.

Если верить этому сообщению получается, что в качестве базового в самой популярной настольной операционной системе появится браузер, сделанный на технологиях прямого конкурента – Google. По информации американских журналистов причиной для перехода на новый движок стала низкая популярность Edge и недостаточность его эффективности.

А теперь про удивительные способы отъема денег. Создатели приложения для iPhone, точнее мошенники, ориентированные на аудиторию App Store, придумали оригинальный и очень коварный способ красть деньги.

Пользователи Reddit рассказали сразу о двух приложениях в App Store которые задействовали совершенно новую схему. Речь идет о приложениях для фитнеса и подсчета калорий. Обе программы в какой-то момент предлагали приложить палец к сканеру Touch ID, чтобы например считать некую информацию, которая позволит создать персональную диету. И в этот момент отправляли запрос на покупку. Подробности – в программе Вести.net.